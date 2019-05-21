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Крыша уже съезжала: Госдума может уйти под землю целиком

21 мая 2019, 16:09  •  51 • Политика
Пустоты в фундаменте здания Государственной думы на Охотном ряду гармонируют с насыщенной и высокополезной деятельностью обитателей этого здания
Автор:
Мельников Михаил
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (фракция ЛДПР) сообщил коллегам тревожную весть: в двух местах фундамента Госдумы нашли провалы, изучение основания здания продолжается. Перспективы невесёлые: «В любой момент зал пленарных заседаний вместе с депутатами может просто рухнуть в подвал».
Изучать фундамент начали при подготовке капитального ремонта зала пленарных заседаний, начать ремонт планируется летом текущего года. Однако найденные дефекты могут существенно изменить эти планы:
Я не исключаю, что придется отказаться от идеи реконструкции зала и заняться вплотную укреплением фундамента, чтобы хотя бы не провалиться под землю.
Но есть намёк и на более радикальное развитие событий: «В подобных ситуациях многоквартирный дом выселяют и признают аварийным».
На этом месте многие парламентарии испытали острое дежавю. Чтобы понять его суть, надо обратиться к истории здания на Охотном ряду, дом 1.
Гони в дверь – они в окно
Здание, изначально получившее номер 12 по проспекту Маркса, было построено в 1932-1935 годах по проекту Аркадия Лангмана для Совета Труда и Обороны, который возглавлял тогда Вячеслав Молотов. Ради его постройки снесли церковь Параскевы Пятницы (Сербской) и палаты Голицыных XVII века. Через два года, после упразднения Совета, здание стало называться «Домом Совнаркома». Есть информация о том, что в 1941 году во время германского наступления на Москву здание заминировали, причём в военной суматохе об этом впоследствии забыли, так что разминирование произошло только в 1981 году.
Фото: www.globallookpress.com
После войны сюда переехал Госплан – это подчёркивает роль, которую уделяли планированию в советские времена. А с 1994 года здесь заседает Государственная Дума, переехавшая от неприятных воспоминаний о событиях октября 1993-го.
В середине 2000-х годов прозвучала идея создания парламентского центра, который объединил бы обе палаты парламента, их приёмные и другие структуры. Под это нашли место на Красной Пресне, обсуждали вариант Зарядья, но по разным причинам эти проекты не были реализованы. В начале 2010-х возможный переезд Думы стал одним из главных поводов для крайне спорного присоединения большого куска Московской области к Москве. Планы были самыми благородными – разгрузить исторический центр Москвы, избавить его от связанных с безопасностью ограничений, сконцентрировать власти в специально построенном комплексе, полностью отвечающем самым современным требованиям. Однако никакого парламентского центра в «новой Москве» так и не случилось: депутатам не захотелось покидать насиженное гнездо.
В июне 2015 года нашли место в Мнёвниках (район на западе Москвы), провели конкурс проектов, но дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. И в октябре 2018 года идею создания Парламентского центра объявили похороненной.
Жильё вместо парламента?
Как оказалось, ненадолго. В 87-летнем фундаменте появились пустоты. По крайней мере если доверять Игорю Лебедеву, который предположительно верит представителям подрядчика, взявшегося за ремонт здания. И вот вам дежавю: речь опять зайдёт о переезде.
Печально, конечно, что аварийными у нас отказываются признавать совсем ветхие строения, тогда как солидное, ухоженное здание Госдумы может попасть в эту категорию. Но такие вещи должны решать специалисты: шутить с жизнями людей нельзя, даже если они депутаты Госдумы, например, от КПРФ. Хотя, как ни грустно это признавать, мало кто в России огорчился бы, если бы зал пленарных заседаний и впрямь провалился куда-то в направлении преисподней.
Напомним, что крыша у Государственной Думы уже съезжала. Произошло это утром 2 марта далёкого 1907 года. За несколько часов до чтения декларации председателя совета министров Петра Столыпина в здании Госдумы (она тогда располагалась в Санкт-Петербурге) обрушилось почти 400 кв. м штукатурки, досок, дранки, общим весом более трёх тонн. Если бы это произошло чуть позже, во время заседания, Россия потеряла бы около 300 депутатов.
Заседание Государственной Думы. Санкт-Петербург. 1907 г. Фото: www.globallookpress.com
Сигнал сверху тогда не поняли. Что ж, теперь до Госдумы пытаются достучаться с другой стороны.
Обнаруженные пустоты могут стать основанием для того, чтобы вытащить из-под сукна проект парламентского центра и снести объект культурного наследия, памятник градостроительства и архитектуры №7737011000. Полностью укладывается в тактику реновации: переселить, снести и построить что-нибудь новое. Ибо природа реновации пустот не терпит, будь то в фундаменте или в архитектурном облике Охотного ряда.
И здесь встаёт вопрос: что может быть построено вместо «аварийного здания»? Ответ почти очевиден, если вспомнить, сколько стоят квартиры (и каков доход с них в виде квартплаты и налогов) в этом районе. Апартамент под отделку в Four Seasons Hotel Moscow (Охотный ряд, 2 – напротив Госдумы) оценивается в полтора миллиона рублей за квадратный метр; примерно столько же стоит «вторичка» в Брюсовом переулке. Чуть повыше по Тверской цены быстро падают до полумиллиона рублей за метр, но на историческом месте такого демпинга точно ожидать не приходится. И спрос на жильё здесь точно будет. За статус у нас платят любые деньги.
Фото: www.globallookpress.com
Если добавить к этому возможную прибыль от строительства парламентского центра за бюджетный счёт (высокотехнологичное здание точно будет недешёвым), получается чрезвычайно вкусный расклад, устоять перед которым практически невозможно. Тут не грех и сколько угодно пустот в фундаменте найти, а если их нет – создать.
С другой стороны, московские власти, за что им честь и хвала, удержались от подобного соблазна при реконструкции Зарядья – может быть, удержатся и на сей раз, хотя решение, безусловно будет приниматься не на региональном, а на федеральном уровне.
По стопам Екатеринбурга
Кстати, мы тоже можем почти шутя предложить свой вариант решения. Стоит напомнить, что в этом веке российская Госдума фактически выполняет роль очень дорогостоящей декорации, компрометируя и без того сомнительную идею представительной демократии. Даже здание, где она находит, своими пустотами как бы намекает на суть деятельности Госдумы. Все значимые законопроекты пишутся в правительстве и Администрации президента и утверждаются в Думе чисто формально. Единственный серьёзный спор в парламенте за последние годы был на смехотворную тему – с какой даты ограничить деятельность хостелов в жилых домах.
Может быть, подумать о том, чтобы вообще отказаться от обеих палат, сэкономив на этом 15-17 миллиардов рублей ежегодно? По крайней мере парламентский центр не нужно будет строить. А вместо здания Совета Труда и Обороны – Госплана – Госдумы, если его и впрямь признают аварийным, просто восстановить известную с начала XV века церковь Параскевы Пятницы Сербской у Старых Поль? Расходов меньше, а пользы больше.

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