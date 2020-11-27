Крымский вопрос: ГБР обвиняет тех, кто вряд-ли будет наказан • 145 • Украина

ГБР завершило расследование в отношении бывших: президента В.Януковича, НГШ В.Замана, министров обороны Д.Саламатина и П.Лебедева. Вышеуказанные лица обвиняются в том, что находясь у власти в 2012-2014гг., подорвали подорвали обороноспособность, суверенитет, территориальною целостность и неприкасаемость Украины, что привело к фактической утрате Крымского полуострова.

, аннексия Крыма началась задолго до фактического перехода полуострова под контроль России.



Следователи ГБР выявили пять основных эпизодов преступления:



1. Сокращение численности ВСУ с 240 до 162 тысяч военнослужащих в 2012-2013 гг. Согласно концепции экс президента Януковича, до конца 2014 года численность ВС должна была быть сокращена до 157 тысяч челловек, из которых военнослужащих 119 тысяч.



Следствие уверено в том, что «поскольку руководством государства в то время был избран внеблоковый статус, то нужно было, наоборот, наращивать собственную военное присутствие в стране. Сокращение было бы оправданным в случае направленности государства на коллективную безопасность, когда в случае агрессии против одной из стран-союзников другие страны мобилизировали бы свои войска для ее отпора. При таких условиях нет необходимости для государств удерживать у себя большую армию».



Инициировавшие эти реформы начальник Генштаба Владимир Замана и министры обороны Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев названы виновными по этому пункту обвинения.



Численность ВСУ также сокращали за счет боевых частей. Под видом утилизации расстреляли сотни тысяч боеприпасов 152 калибра из реактивных систем «Град», «Ураган», «Смерч», артиллерийских систем минометного огня. Это привело к значительному износу артиллерийского оружия. Командование аргументировало свои действия уменьшением нагрузки на склады. Следствие считает, что сокращение артиллерийских групп в воинских частях привело к снижению боеспособности ВСУ.



2. Подрыв мобилизационной готовности ВС. По инициативе начальника Генерального штаба Заманы в 2012-2013 гг. Была проведена реформа сисnемы мобилизации. Были проведены сокращения и объединения районных и областных военкоматов, а также центров приема на контрактную службу. Численность военкоматов была скоращена вдвое. В результате, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%.



Следствие считает, что одним из результатом проведенной реформы стала неспособность в 2014 году военных комиссариатов выполнять свои задачи и организовывать территориальную оборону в зонах ответственности.

3. Уничтожение системы ПВО Крыма. Управление системой ПВО полуострова было передано ВМС Украины, которое в 2014 г. перешло на сторону России. Из двух бригад С-300 она была сокращена. Также были остановлены программы модернизации ЗРК С-125 и С-200.



Следствие вменяет в вину Владимиру Замана инициирование расформирования ВВС как вида ВСУ, что привело к отсутствию необходимой противовоздушной защиты Украины и создавало условия для подрывной деятельности РФ в Украине.



В результате отсутствия управления и хаоса в войсках на начальном этапе захвата Крымского полуострова в феврале 2014 г около 10 российских транскпортных самолетов Ил-76 бесперепятственно пересекли границу Украины.



Ответной реакцией было поднятие в воздух дежурного истребителя СУ-27. Но к моменту его прилета в Крым российские самолеты уже убыли и совершили посадку на аэродроме Черноморского флотв РФ.



Дежурные зенитно-ракетные войска также не были задействованы из-за несогласованности управления.



4. Проведение оргштатных изменений, противоречящих законодательству Украины. Проводимые в Вооруженных силах реформы по состоянию на 1 декабря 2013 года не отвечали требованиям более 50 законов и других нормативно-правовых актов Украины. Внесенные изменения не были отражены в стратегических оборонных документах страны.

По версии следствия это привело к потере управления войсками и помешало ВСУ сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.



5. Непринятие мер по реагированию на внешние угрозы. Руководством были проигнорированы разведывательные данные о подготовке Россией крупной наступательной операции. В результате, в конце 2013 – начале 2014 года были упущены сроки для проведения ответных оборонительных мероприятий (проведение мобилизации, приведение ВСУ в повышенную боеготовность, проведение учений в Крыму).



Генштаб обладал развед информацией о том, что Россия привела в состояние боеготовности войска Западного, Южного и других военных округов Вооруженных сил РФ под видом необходимости борьбы с террористическими угрозами перед Олимпийскими играми в Сочи. К мероприятиям привлекались подразделения Черноморского флота РФ. Также поступала информация о создании боевой тактической группы из состава 810 бригады морской пехоты. В это же время как самолеты-разведчики ВС Российской Федерации неоднократно нарушали воздушное пространство Украины над Крымом.



Следствие считает, что последствием всех вышеперечисленных действий стало «существенное снижение уровня боеспособности ВСУ, неспособность армии выполнить конституционные задачи по обороне Украины, защиты ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, что в свою очередь создало условия для военной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь 21 марта 2014 года, а также способствовало военной оккупации части территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

По всем этим пунктам вышеуказанные лица обвинены в гос измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).



В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Только виновных вряд ли реально накажут. Процесс скорее всего будет показной и призван отвлечь внимние людей от текущих проблем: коронавирус, внешний долг Украины, рост коммунальных услуг и т.д. ГБР завершило расследование в отношении бывших: президента В.Януковича, НГШ В.Замана, министров обороны Д.Саламатина и П.Лебедева. Вышеуказанные лица обвиняются в том, что находясь у власти в 2012-2014гг., подорвали подорвали обороноспособность, суверенитет, территориальною целостность и неприкасаемость Украины, что привело к фактической утрате Крымского полуострова., аннексия Крыма началась задолго до фактического перехода полуострова под контроль России.Следователи ГБР выявили пять основных эпизодов преступления:1. Сокращение численности ВСУ с 240 до 162 тысяч военнослужащих в 2012-2013 гг. Согласно концепции экс президента Януковича, до конца 2014 года численность ВС должна была быть сокращена до 157 тысяч челловек, из которых военнослужащих 119 тысяч.Следствие уверено в том, что «поскольку руководством государства в то время был избран внеблоковый статус, то нужно было, наоборот, наращивать собственную военное присутствие в стране. Сокращение было бы оправданным в случае направленности государства на коллективную безопасность, когда в случае агрессии против одной из стран-союзников другие страны мобилизировали бы свои войска для ее отпора. При таких условиях нет необходимости для государств удерживать у себя большую армию».Инициировавшие эти реформы начальник Генштаба Владимир Замана и министры обороны Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев названы виновными по этому пункту обвинения.Численность ВСУ также сокращали за счет боевых частей. Под видом утилизации расстреляли сотни тысяч боеприпасов 152 калибра из реактивных систем «Град», «Ураган», «Смерч», артиллерийских систем минометного огня. Это привело к значительному износу артиллерийского оружия. Командование аргументировало свои действия уменьшением нагрузки на склады. Следствие считает, что сокращение артиллерийских групп в воинских частях привело к снижению боеспособности ВСУ.2. Подрыв мобилизационной готовности ВС. По инициативе начальника Генерального штаба Заманы в 2012-2013 гг. Была проведена реформа сисnемы мобилизации. Были проведены сокращения и объединения районных и областных военкоматов, а также центров приема на контрактную службу. Численность военкоматов была скоращена вдвое. В результате, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%.Следствие считает, что одним из результатом проведенной реформы стала неспособность в 2014 году военных комиссариатов выполнять свои задачи и организовывать территориальную оборону в зонах ответственности.3. Уничтожение системы ПВО Крыма. Управление системой ПВО полуострова было передано ВМС Украины, которое в 2014 г. перешло на сторону России. Из двух бригад С-300 она была сокращена. Также были остановлены программы модернизации ЗРК С-125 и С-200.Следствие вменяет в вину Владимиру Замана инициирование расформирования ВВС как вида ВСУ, что привело к отсутствию необходимой противовоздушной защиты Украины и создавало условия для подрывной деятельности РФ в Украине.В результате отсутствия управления и хаоса в войсках на начальном этапе захвата Крымского полуострова в феврале 2014 г около 10 российских транскпортных самолетов Ил-76 бесперепятственно пересекли границу Украины.Ответной реакцией было поднятие в воздух дежурного истребителя СУ-27. Но к моменту его прилета в Крым российские самолеты уже убыли и совершили посадку на аэродроме Черноморского флотв РФ.Дежурные зенитно-ракетные войска также не были задействованы из-за несогласованности управления.4. Проведение оргштатных изменений, противоречящих законодательству Украины. Проводимые в Вооруженных силах реформы по состоянию на 1 декабря 2013 года не отвечали требованиям более 50 законов и других нормативно-правовых актов Украины. Внесенные изменения не были отражены в стратегических оборонных документах страны.По версии следствия это привело к потере управления войсками и помешало ВСУ сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.5. Непринятие мер по реагированию на внешние угрозы. Руководством были проигнорированы разведывательные данные о подготовке Россией крупной наступательной операции. В результате, в конце 2013 – начале 2014 года были упущены сроки для проведения ответных оборонительных мероприятий (проведение мобилизации, приведение ВСУ в повышенную боеготовность, проведение учений в Крыму).Генштаб обладал развед информацией о том, что Россия привела в состояние боеготовности войска Западного, Южного и других военных округов Вооруженных сил РФ под видом необходимости борьбы с террористическими угрозами перед Олимпийскими играми в Сочи. К мероприятиям привлекались подразделения Черноморского флота РФ. Также поступала информация о создании боевой тактической группы из состава 810 бригады морской пехоты. В это же время как самолеты-разведчики ВС Российской Федерации неоднократно нарушали воздушное пространство Украины над Крымом.Следствие считает, что последствием всех вышеперечисленных действий стало «существенное снижение уровня боеспособности ВСУ, неспособность армии выполнить конституционные задачи по обороне Украины, защиты ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, что в свою очередь создало условия для военной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь 21 марта 2014 года, а также способствовало военной оккупации части территорий Донецкой и Луганской областей Украины.По всем этим пунктам вышеуказанные лица обвинены в гос измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.Только виновных вряд ли реально накажут. Процесс скорее всего будет показной и призван отвлечь внимние людей от текущих проблем: коронавирус, внешний долг Украины, рост коммунальных услуг и т.д. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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