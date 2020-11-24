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Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
24 ноября 2020, 16:30 • 131 • Политика
В Сети распространяется видео крымского тарана корабля ВМС США. Правда, действие происходит в советское время. Но на днях ситуация повторилась - в российские территориальные воды в заливе Петра Великого проник эсминец "Джон Маккейн".
Военный корабль США эсминец "Джон Маккейн", на вооружении которого стоят ракеты "Томагавк", прошёл на два километра вглубь российских территориальных вод, но после угрозы тарана БПК "Адмирал Виноградов" покинул их.
Telegram-канал "Темы. Главное" опубликовал видео аналогичной ситуации - тарана американского эсминца советским кораблём в 1988 году в Крыму.
"Вы знаете, был у нас такой классический инцидент в своё время с американцами в Чёрном море, когда наш корабль своими стальными бортами перед опупевшими американцами, которые там все обоссались, просто вытеснил в нейтральные воды Чёрного моря", - прокомментировал инцидент военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Добавим, что сейчас в район последнего инцидента, где БПК продолжает наблюдать за действиями "Маккейна", прибыл ракетный корвет "Совершенный".
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