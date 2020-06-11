Крымский сценарий для Донбасса может стать реальностью • 276 • Аналитика

Заветный миллион



Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий сделал волнующее заявление, пообещав, что до конца текущего года российские паспорта получат ещё 600-800 тысяч человек. На сегодняшний день, по информации политика, гражданами РФ стали уже 187 тыс. жителей республик Донбасса. Значит, речь может идти о первом миллионе новоиспечённых россиян.



«В процессе обработки находятся порядка девяноста восьми тысяч заявлений. На протяжении следующих двух недель они получат российские паспорта, а к концу года их обладателями станут от 600 до 800 тысяч жителей республик»,

– заявил Водолацкий.



Также он выразил уверенность, что по мере отмены карантинных мероприятий количество обращений в отделения Миграционной службы ЛДНР возрастёт, в связи с чем могут быть открыты дополнительные пункты приёма документов, и т. д.



Напомним, что это число (миллион российских паспортов) за последние дни звучит уже второй раз. Не так давно её упомянул военкор ВГТРК Александр Сладков, который заявил, что число граждан России на Донбассе должно как можно быстрее достигнуть миллиона для того, чтобы Украина окончательно попрощалась с регионом.



Осторожный оптимизм

Ликовать, разумеется, рановато, а вот поводов для осторожного оптимизма более чем достаточно: у РФ вполне достаточно опыта для того, чтобы значительно ускорить паспортизацию населения ЛДНР. Да и в самих республиках, стоит признать, процесс оформления документов, необходимых для получения российского гражданства, стал значительно быстрее и проще (а после отмены госпошлины это происходит ещё и практически даром). На сегодняшний день уже не нужно заверять бумаги у нотариусов, есть возможность обойти отсутствие украинского паспорта. А вот паспорт ЛДНР необходим: сегодня все те, кто ленился или брезговал получить республиканский документ, создали колоссальную очередь, талоны в хвост которой выдают уже на осень 2021 года.



Вероятно, когда количество россиян среди населения ЛДНР достигнет определённой отметки, логичным будет либо проведение референдума о воссоединении по крымскому сценарию, либо как минимум обеспечение безопасности россиян, проживающих в республиках Донбасса. Едва ли Москва позволит ВСУ безнаказанно убивать своих граждан, так что есть основания надеяться, что в обозримом будущем эта бойня закончится. По крайней мере, для жителей ЛДНР. А там, кто знает, может и Херсонская область, в которой начинается Северо-Крымский канал, или остальная часть Донбасса тоже пойдут по пути Луганска и Донецка…



Минский тупик

Совершенно очевидно, что это один из наиболее простых и гуманных способов разрешения кризиса на Донбассе, чреватый разве что очередными санкциями против России. В противном случае кровопролитие будет продолжаться ещё много лет. Киеву вялотекущая война явно нравится гораздо больше, чем даже идея о возвращении ЛДНР, на содержание и восстановление которых в украинском бюджете попросту нет денег. В то же время только наивный может верить в способность народной милиции, пусть даже она на порядок боеспособнее ополчения, переломить хребет украинской военной машине. По крайней мере, без помощи так называемых отпускников.



Минские договорённости, существующие исключительно на бумаге, давно обесценились, и Украина не только не собирается выполнять их, но и активно лоббирует идею пересмотра всех существующих форматов. А значит, единственный способ принести мир в ЛДНР — интегрировать их в Россию.



Осталось немного: чтобы слова председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктора Водолацкого оказались правдой. И чтобы если не в текущем, то хотя бы в следующем году количество россиян в Луганске и Донецке перевалило за миллион. В самом деле, зачем тянуть с неизбежным вхождением Донбасса в состав России? Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий сделал волнующее заявление, пообещав, что до конца текущего года российские паспорта получат ещё 600-800 тысяч человек. На сегодняшний день, по информации политика, гражданами РФ стали уже 187 тыс. жителей республик Донбасса. Значит, речь может идти о первом миллионе новоиспечённых россиян.– заявил Водолацкий.Также он выразил уверенность, что по мере отмены карантинных мероприятий количество обращений в отделения Миграционной службы ЛДНР возрастёт, в связи с чем могут быть открыты дополнительные пункты приёма документов, и т. д.Напомним, что это число (миллион российских паспортов) за последние дни звучит уже второй раз. Не так давно её упомянул военкор ВГТРК Александр Сладков, который заявил, что число граждан России на Донбассе должно как можно быстрее достигнуть миллиона для того, чтобы Украина окончательно попрощалась с регионом.Ликовать, разумеется, рановато, а вот поводов для осторожного оптимизма более чем достаточно: у РФ вполне достаточно опыта для того, чтобы значительно ускорить паспортизацию населения ЛДНР. Да и в самих республиках, стоит признать, процесс оформления документов, необходимых для получения российского гражданства, стал значительно быстрее и проще (а после отмены госпошлины это происходит ещё и практически даром). На сегодняшний день уже не нужно заверять бумаги у нотариусов, есть возможность обойти отсутствие украинского паспорта. А вот паспорт ЛДНР необходим: сегодня все те, кто ленился или брезговал получить республиканский документ, создали колоссальную очередь, талоны в хвост которой выдают уже на осень 2021 года.Вероятно, когда количество россиян среди населения ЛДНР достигнет определённой отметки, логичным будет либо проведение референдума о воссоединении по крымскому сценарию, либо как минимум обеспечение безопасности россиян, проживающих в республиках Донбасса. Едва ли Москва позволит ВСУ безнаказанно убивать своих граждан, так что есть основания надеяться, что в обозримом будущем эта бойня закончится. По крайней мере, для жителей ЛДНР. А там, кто знает, может и Херсонская область, в которой начинается Северо-Крымский канал, или остальная часть Донбасса тоже пойдут по пути Луганска и Донецка…Совершенно очевидно, что это один из наиболее простых и гуманных способов разрешения кризиса на Донбассе, чреватый разве что очередными санкциями против России. В противном случае кровопролитие будет продолжаться ещё много лет. Киеву вялотекущая война явно нравится гораздо больше, чем даже идея о возвращении ЛДНР, на содержание и восстановление которых в украинском бюджете попросту нет денег. В то же время только наивный может верить в способность народной милиции, пусть даже она на порядок боеспособнее ополчения, переломить хребет украинской военной машине. По крайней мере, без помощи так называемых отпускников.Минские договорённости, существующие исключительно на бумаге, давно обесценились, и Украина не только не собирается выполнять их, но и активно лоббирует идею пересмотра всех существующих форматов. А значит, единственный способ принести мир в ЛДНР — интегрировать их в Россию.Осталось немного: чтобы слова председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктора Водолацкого оказались правдой. И чтобы если не в текущем, то хотя бы в следующем году количество россиян в Луганске и Донецке перевалило за миллион. В самом деле, зачем тянуть с неизбежным вхождением Донбасса в состав России? Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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