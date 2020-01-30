Крымский список: США расширили пакет антироссийских санкций

Минфин США расширил санкции в отношении России. В обновлённый список попали компания — оператор поездов дальнего следования в Крым и восемь физических лиц, почти все они — в связи с прошедшими на полуострове в 2019 году выборами. В российском посольстве подчеркнули, что рестрикции не окажут влияния на политику Москвы, однако Вашингтон подрывает основу для взаимовыгодного сотрудничества. В Крыму также напомнили, что ограничительные меры вызывают противоположный эффект, так как заставляют наращивать собственное производство и способствуют развитию экономики.

Министерство финансов США расширило антироссийские санкции. В обновлённый список тех, на кого они распространяются, попала компания «Гранд Сервис Экспресс», которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, а также восемь физических лиц.

В частности, под санкции подпали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева, председатель городской избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко, председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев, заместитель главы горизбиркома Севастополя Лидия Басова, гендиректор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк и секретарь горизбиркома Севастополя Екатерина Пыркова.

Ранее все они, кроме Александра Ганова, были добавлены в санкционный список ЕС. По мнению Евросоюза, указанные лица связаны с организацией выборов в Крыму в сентябре 2019 года. Вслед за этим аналогичные санкции, под которые подпали шесть человек, ввела Канада.

Комментируя ситуацию, представитель «Гранд Экспресс сервис» отметил, что санкции не отразятся на работе компании, так как она ведёт свою деятельность только на российском рынке, передаёт РИА Новости.

Напомним, первый пакет антироссийских санкций был введён в марте 2014 года после прошедшего в Крыму референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. США и ЕС обвинили российскую сторону в якобы причастности к ухудшению обстановки на востоке Украины. Москва неоднократно подчёркивала, что не является стороной украинского конфликта. При этом РФ вынуждена была принять ответные рестриктивные меры против стран Запада.

В сентябре 2019 года Евросоюз продлил экономические санкции против России. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот шаг заезженной пластинкой. В декабре ЕС принял решение о продлении антироссийских санкций ещё на шесть месяцев. Объясняя данное решение, в Брюсселе в очередной раз обвинили Москву в невыполнении Минских соглашений. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в ответ на это заявил, что ситуация доведена до абсурда.

Комментируя новые санкции США, посольство России заявило, что они не повлияют на политику Москвы, а американская сторона подрывает основу для взаимовыгодного сотрудничества. Диппредставительство отметило, что в Вашингтоне всё ещё пытаются с помощью санкций навредить положительным изменениям, происходящим на полуострове с момента воссоединения с РФ.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец обратил внимание, что новые санкции США вызывают противоположный эффект, так как заставляют наращивать собственное производство и внедрять импортозамещение, что способствует «стрессоустойчивому экономическому рывку».

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© Alastair Pike

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в разговоре с RT отметил, что повлиять на экономику ограничительные меры не могут. Сенатор пояснил, что санкции являются результатом запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, так как США не нравится обустройство полуострова Россией.

«Реально на экономику это повлиять не может, потому что компания, как я понимаю, обслуживает наши внутренние международные линии и не направляет свои составы за рубеж. Это чистая политика и никаких последствий с точки зрения нашей экономики и личной жизни перечисленных граждан это не имеет. Я не думаю, что глава Крыма, глава правительства Крыма каждое утро просыпаются с чувством тоски от того, что не могут поехать в Соединённые Штаты», — отметил он.

В ответ на американские санкции Крым будет продолжать счастливо и полноценно жить в составе РФ, заявил RT депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек.

«Наверное, в Крыму скоро возникнет поговорка: почему ты ещё не в санкционном списке? Потому что введение санкций против жителей полуострова стало для Запада некой манией искать, как бы придраться к крымской жизни, а затем составить новый санкционный список. Конечно же, компании, которые заходят в Крым, понимают, что в скором времени окажутся в чёрном списке США, но они не собираются отступать и работают на полуострове. Точно так же и крымчане: есть ты в санкционном списке или нет, на жизнь на полуострове это не повлияет. А посетить США и страны Евросоюза — это не самая главная цель крымских управленцев и политиков», — рассказал он.