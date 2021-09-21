Крымский скандал может дорого обойтись Турции. Своё слово сказала Россия

В МИД России ответили на провокационное заявление Турции касаемо непризнания выборов в Крыму. Подобные реплики по линии турецкого внешнеполитического ведомства может дорого обойтись.

В Турции заявили, что не считают легитимными выборы в Крыму. В сообщении внешнеполитического ведомства Турции говорится, что трёхдневное голосование, состоявшееся в Крыму, не является легитимным.

Министерство иностранных дел России отреагировало на сказанное резко - настолько, насколько это возможно на дипломатическом уровне. В сообщении, распространённом МИД страны, подчёркивается, что позиция Анкары влияет на двусторонние отношения.

Турция, напомним, не признаёт Крым русским и, более того, потворствует официальному Киеву в иллюзии возвращения полуострова. Однако эксперты полагают, что конечная цель ещё более глубоку. Турки хотели бы сами распоряжаться землями Крыма, а спорить с Киевом в этом вопрос гораздо проще, чем с Россией.

Напомним, Крым стал частью России после государственного переворота на Украине. К власти пришла киевская хунта, и политические заявления привели к угрозе жизни и здоровью крымчан. В результате был проведён всенародный референдум, в ходе которого абсолютное большинство высказалось за возвращение в состав России. Таким образом, была восстановлена историческая справедливость.

В унисон с Западом

Подобные заявления от Анкары неудивительны и поразительным образом совпадают и с нынешней западной риторикой. В частности, западные СМИ ранее подготовили почву, чтобы вновь указать России, что выборы прошли не так. Активисты из стран - обладателей "патента на демократию", как ранее отмечал Царьград, задолго до выборов развернули враждебную по отношению к России пропагандистскую кампанию по дискредитации избирательной системы в нашей стране.

После выборов своё отношение напрямую высказали официальные представители.

В США, к примеру, указали, что выборы в России якобы проведены "в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу". Так, американский Госдеп не устроили законы об "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях". По мнению американской стороны, это якобы "серьёзно ограничило политический плюрализм и помешало российскому народу реализовать свои гражданские и политические права".

В Евросоюзе, так же как и в Турции, возмутились из-за голосования в Крыму. В Европе, заявил еврочиновник Петер Стано, не признают выборов на полуострове, и вообще выборы в русский парламент проводились в условиях запугивания.

В той же риторике "подпели" и представители Соединённого Королевства.

В МИД Великобритании полагают, что выборы в Думу "представляют собой серьёзный шаг назад для демократических свобод в России".

Удел Украины - "форменная истерика"

На Украине, помимо набивших оскомину обвинений в "аннексии", возбудили уголовное дело из-за выборов в Крыму. Процесс санкционирован от лица СБУ. А в Совете национальной безопасности и обороны Украины ещё до выборов в России заявили о готовности ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму России.

Стоит отметить, что такое отношение от иностранных лиц никак не повлияло на избирательный процесс в России.

Как уточняет обозреватель Царьграда Сергей Латышев, по всей видимости, демократическими в глазах Запада наши выборы стали бы лишь в одном случае - если бы победу одержал находящийся у него на содержании Навальный.

Если бы к власти в стране пришли силы, которые сознательно - или по глупости - разрушили бы Россию на манер Временного правительства. Третий развал за сто лет страна бы точно не пережила - такой "демократии" нам не надо. Её и Западу не надо, но этого там пока, увы, не понимают,

- подчеркнул он.

В Крыму, в свою очередь, ранее отреагировали на бурную реакцию Украины по поводу выборов. По мнению жителей полуострова, такая реакция от Украины - "форменная истерика".