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Крымский сенатор предложила создать игру о воссоединении полуострова и России

18 марта 2021, 16:35  •  71 • Политика
С предложением о создании игры по следам воссоединения Крыма и России выступила сенатор Ольга Ковитиди. Идею она озвучила в день годовщины присоединения полуострова.
Как сообщает РИА ФАН, Ольга Ковитиди предложила создать игры, которые были бы связаны с присоединением Крыма к России. Кроме игр, это могут быть и мульфильмы. Для этого нужна целостная концепция, считает сенатор.
По её словам, цель создания и внедрения таких мультимедийных продуктов - это способность заложить на подсознательном уровне понятия о том, "что хорошо и что плохо".
Отметим, Крым стал частью России в 2014 году по итогам всенародного референдума. Жители полуострова абсолютным большинством проголосовали за вхождение в состав России, восстановив, таким образом, историческую справедливость.
Добавим, крымчане заявили о желании вновь войти в состав России после переворота на Украине и угроз киевской хунты.

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