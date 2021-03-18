|
Крымский сенатор предложила создать игру о воссоединении полуострова и России
18 марта 2021, 16:35 • 71 • Политика
С предложением о создании игры по следам воссоединения Крыма и России выступила сенатор Ольга Ковитиди. Идею она озвучила в день годовщины присоединения полуострова.
Как сообщает РИА ФАН, Ольга Ковитиди предложила создать игры, которые были бы связаны с присоединением Крыма к России. Кроме игр, это могут быть и мульфильмы. Для этого нужна целостная концепция, считает сенатор.
По её словам, цель создания и внедрения таких мультимедийных продуктов - это способность заложить на подсознательном уровне понятия о том, "что хорошо и что плохо".
Отметим, Крым стал частью России в 2014 году по итогам всенародного референдума. Жители полуострова абсолютным большинством проголосовали за вхождение в состав России, восстановив, таким образом, историческую справедливость.
Добавим, крымчане заявили о желании вновь войти в состав России после переворота на Украине и угроз киевской хунты.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 марта 2021, 18:20
|
15 марта 2021, 05:10
|
16 марта 2021, 00:25
|
13 марта 2021, 16:30
|
12 марта 2021, 19:25
|
12 марта 2021, 04:45
|
18 марта 2021, 01:00