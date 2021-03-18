С предложением о создании игры по следам воссоединения Крыма и России выступила сенатор Ольга Ковитиди. Идею она озвучила в день годовщины присоединения полуострова.

Как сообщает РИА ФАН, Ольга Ковитиди предложила создать игры, которые были бы связаны с присоединением Крыма к России. Кроме игр, это могут быть и мульфильмы. Для этого нужна целостная концепция, считает сенатор.

По её словам, цель создания и внедрения таких мультимедийных продуктов - это способность заложить на подсознательном уровне понятия о том, "что хорошо и что плохо".

Отметим, Крым стал частью России в 2014 году по итогам всенародного референдума. Жители полуострова абсолютным большинством проголосовали за вхождение в состав России, восстановив, таким образом, историческую справедливость.

Добавим, крымчане заявили о желании вновь войти в состав России после переворота на Украине и угроз киевской хунты.