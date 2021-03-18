Крымский рост: как Россия продолжит развивать полуостров

Развитие Крыма остается приоритетом для российских властей . Одна из главных задач заключается в обеспечении полуострова водой . До 2024 года планируется увеличить объем подачи в Крым практически в два раза — до 300 тыс. куб. м. Кроме того, весной может начаться бурение первых скважин на дне Азовского моря . Об этом стало известно по итогам совещания, которое в день годовщины воссоединения полуострова с РФ провел Владимир Путин . В Госдуме заверили «Известия», что планы Украины по усилению блокады не повлияют на решение проблемы. Между тем праздничный день на этот раз запомнился не только крымской повесткой, так как президент РФ отреагировал на недавнее интервью американского коллеги Джозефа Байдена . Кроме того, он предложил шефу Белого дома провести открытый диалог, который, по его мнению, должен пройти «фактически в прямом эфире».

Подать воды

Седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией на этот раз не стала поводом для поездки президента в регион. Однако, даже находясь в Кремле, Владимир Путин всю свою рабочую повестку посвятил полуострову . Во время совещания по социально-экономическому развитию региона глава государства напомнил, что поддержка крымчан и севастопольцев остается безусловным приоритетом.

— Хочу подчеркнуть: мы делаем и сделаем все для обеспечения в Крыму стабильности и безопасности , для дальнейшего комплексного развития транспорта, энергетики, всей инфраструктуры, будем поддерживать промышленные и аграрные предприятия, малый и средний бизнес, туризм, создавать условия для притока инвестиций, — пообещал российский лидер.

Глава РФ добавил, что за последние годы удалось добиться серьезных успехов . Был реализован целый ряд масштабных проектов: Крымский мост с автомобильным и железнодорожным сообщением, трасса «Таврида» и новейший симферопольский аэровокзальный комплекс. Кроме того, власти сняли угрозу энергодефицита за счет ускоренного ввода генерирующих мощностей, строительства энергомоста и модернизации местного сетевого хозяйства.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с общественностью Республики Крым и Севастополя Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Тем не менее, полуостров по-прежнему сталкивается с определенными трудностями. Так, одна из главных проблем связана с газификацией . По словам депутата Госдумы Константина Бахарева, в среднем по стране показатель газификации превышает 70%. Однако в Крыму есть отдельные территории, где он существенно ниже, — например, в Нижнегорском районе. Не менее важная задача — обеспечение устойчивого водоснабжения полуострова .

— Крым ежегодно принимает несколько миллионов туристов, быстро развивается экономика. Однако любое производство, особенно сельское хозяйство, требует дополнительного объема водных ресурсов. Правительство уже приняло решение о выделении 50 млрд рублей на это. Мы рассчитываем, что за несколько лет сможем эффективно освоить этот внушительный объем средств и нормализовать ситуацию, — сказал депутат «Известиям».

Проблема возникла в 2014 году после того, как Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Именно он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Недавно в Киеве сообщили о намерении достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы максимально исключить попадание воды в Крым.

— Украинские планы могут повлиять только на ситуацию там, но точно никак не на полуостров . У них особое представление, что якобы Крым от них в чем-то зависит, но это уже давно не так. Все проблемы с водоснабжением, которые могли возникнуть, они уже создали. Эти препятствия по большей части преодолены, — пояснил «Известям» депутат Госдумы Андрей Козенко.

Сейчас есть населенные пункты, которые живут по графику — в основном Симферополь, Ялта, Алушта , уточнил парламентарий. По его словам, в ночное время вода отключается, но эта схема отработана и местные жители о ней знают. При этом у российской стороны есть понимание, как независимо от Северо-Крымского канала решить вопросы с водой, прежде всего, питьевой.

Монитор с изображением участников совещания президента РФ Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

— Раньше от Северо-Крымского канала в основном зависело сельское хозяйство. Только 15-20% забора шло на питьевую воду. Все остальное — на рисовые поля и рыбное хозяйство. Они давно не работают, поэтому мы планируем предъявить претензию Украине, потому что бизнес и республика понесли убытки, — рассказал политик. — Этим займется специальная комиссия по оценке ущерба (ранее власти Крыма объявили о намерении преследовать организаторов водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад полуострова. — «Известия»).

До 2024 года правительство планирует увеличить объем подачи воды в Крым практически в два раза — до 300 тыс. куб. м . «Это наша сегодняшняя суточная норма потребления», — сообщил во время совещания вице-премьер Марат Хуснуллин. При этом, по его словам, уже сейчас ликвидирован острый дефицит воды, который был вызван неблагоприятными погодными условиями . В частности, для Севастополя удалось обеспечить дополнительную подачу 70 тыс. куб. м. в сутки благодаря переброске воды из Кадыковского карьера, бурению артезианских скважин и ремонту сетей водоснабжения. Кроме того, в Севастополе запущен водозабор на реке Бельбек, что позволит увеличить подачу воды еще на 50 тыс. куб. м.

Также был запущен новый Бештерек-Зуйский водозабор, который даст Симферополю дополнительно 22 тыс. куб. м. воды в сутки . Между тем весной может начаться бурение первых скважин на дне Азовского моря для подачи воды в Крым. По словам гендиректора Росгеологии Сергея Горькова, с 15 апреля морские суда приступят к комплексному изучению Азовского моря для получения пресной воды .

От Крыма к Байдену

Перед властями стоят и другие не менее амбициозные задачи. Так, по словам Марата Хуснуллина, до 2022 года Севастополь будет обеспечен мобильной связью и интернетом на 100%, Республика Крым — на 95% . Кроме того, в 2021-м на полуострове будет отремонтировано 600 км муниципальных дорог . Между тем Владимир Путин заявил о планах привлечь в Крым 1 трлн рублей частных инвестиций с 2022 по 2025 годы. Важным направлением остается развитие туризма в регионе. Несмотря на начало пандемии коронавируса, в прошлом году Крым посетили 6,9 млн гостей. Власти, однако, рассчитывают, что к 2025-му регион в год будет привлекать 10 млн туристов .

Между тем культурная повестка стала основной темой другого мероприятия, которое прошло также 18 марта по видеосвязи. Встреча президента с общественностью Крыма и Севастополя, однако, не ограничилась обсуждением полуострова, так как один из участников попросил президента прокомментировать недавнее интервью американского коллеги Джо Байдена , который согласился со словами журналиста Джорджа Стефанопулоса, назвавшего российского лидера «убийцей».

— Теперь что касается заявления моего американского коллеги: мы действительно, как он сказал, с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему «будьте здоровы». Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии , без шуток, — отреагировал Владимир Путин.

"Считаете ли вы Байдена мазерфакером?": Сурков ответил США на понятном языке Президент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

На этом глава РФ не остановился, подчеркнув, что «в истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий».

— Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда смотримся как будто в зеркало , мы всегда там видим себя, потому что перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути, — продолжил он. — Знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий психологический в этом . Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и из этого исходя оцениваем его действия и даем оценку вообще.

Что касается американского истеблишмента, руководящего, правящего класса, то его сознание складывалось в довольно непростых условиях, считает Владимир Путин. По его словам, освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, прямым геноцидом индейских племен.

— Затем последовал очень жёсткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения, очень жестокий. Всё это идёт по истории, до сегодняшнего дня сопровождая жизнь Соединенных Штатов. Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter — «Жизни черных имеют значение»? До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и истреблением, — напомнил глава РФ.

По мнению президента, руководствуясь такими соображениями, правящий класс США решает внутриполитические и внешнеполитические проблемы. При этом он подчеркнул, что Штаты — единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие против неядерного государства — Японии: Хиросимы и Нагасаки. Это было прямое истребление гражданского населения, так как никакого военного смысла в этом не было, добавил Владимир Путин.

— Хоть они и думают, что мы такие же, как и они, но мы другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код, но мы умеем отстаивать свои собственные интересы . И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придется с этим считаться, — подытожил президент.

Президент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

В этот же день президент заявил журналистам, что РФ и США должны сохранить отношения . При этом он предложил американскому лидеру провести дискуссию, но при условии, что она пройдет «фактически в прямом эфире» . Проработкой этого займется МИД РФ. Американская сторона пока без энтузиазма отреагировала на это — завтра президент США занят, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки , добавив, что Байден уже беседовал с российским коллегой, «но есть мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал».