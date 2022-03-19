Крымский политолог предложил способ обезвредить Украину: "Самая надёжная гарантия"

Крымский политолог Денис Батурин предложил способ обезвредить Украину. По его словам, это стало бы "самой надёжной гарантией".

В беседе с РИА Новости Денис Батурин выразил мнение о том, что железной гарантией нейтралитета Украины стало бы наличие на её территории нескольких баз Вооружённых сил России.

Он отметил, что вопрос нейтрального статуса Киева и гарантий безопасности касается не только России и Украины, но и других стран, которые готовы участвовать в этом процессе.

"С моей точки зрения, самой надёжной гарантией нейтралитета Украины станет наличие на её территории нескольких военных баз России", - сказал он.

Эксперт напомнил о том, что к вопросу украинского нейтралитета проявляют интерес Франция и Турция, но при этом власти Украины хотят включить в этот процесс также США и Великобританию. Однако не исключено, что две последние страны "под гарантиями безопасности нейтрального статуса подразумевают оказание помощи в виде поставок оружия".