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Крымский политик оценил шансы ВМС США прорвать оборону полуострова

20 ноября 2021, 12:45  •  163 • Политика
Шансы спецназа США прорвать оборону Крыма равны нулю, любой агрессор будет уничтожен на дальних подступах. Об этом заявил 20 ноября глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, «американцам не надо себя обманывать» и врать международному сообществу. Так Гемпель прокомментировал слова ветерана НАТО Ставроса Атламазоглу, заявившего о подготовке армии США к прорыву обороны Крыма.
«Мечтать не вредно. Им только и остается геройствовать на страницах газет», — цитирует парламентария «РИА Новости».
Он напомнил, что современная РФ — не Украина и не Афганистан. В настоящее время в Крыму развернута самодостаточная группировка вооруженных сил. Она защитит полуостров от любой потенциальной агрессии, заключил Гемпель.
13 ноября президент России Владимир Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. У Минобороны было предложение тоже «провести в этой же акватории свои незапланированные учения», но, по мнению президента, это нецелесообразно и «нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там».
11 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что учения НАТО в регионе являются предметом обеспокоенности Путина.
В конце октября на фоне захода американского эсминца «Портер» в Черное море Гемпель предостерег власти США от провокаций у берегов полуострова. По его словам, у РФ хватит сил не допустить нарушение стабильности в Черноморском регионе.
Позднее военный эксперт Иван Коновалов заявил, что из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова. Он также отметил, что действия союзников в Черноморском регионе «активизировались до предела».
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