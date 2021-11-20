Крымский политик оценил шансы ВМС США прорвать оборону полуострова

Шансы спецназа США прорвать оборону Крыма равны нулю, любой агрессор будет уничтожен на дальних подступах. Об этом заявил 20 ноября глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, «американцам не надо себя обманывать» и врать международному сообществу. Так Гемпель прокомментировал слова ветерана НАТО Ставроса Атламазоглу, заявившего о подготовке армии США к прорыву обороны Крыма.

«Мечтать не вредно. Им только и остается геройствовать на страницах газет», — цитирует парламентария «РИА Новости».

Он напомнил, что современная РФ — не Украина и не Афганистан. В настоящее время в Крыму развернута самодостаточная группировка вооруженных сил. Она защитит полуостров от любой потенциальной агрессии, заключил Гемпель.

13 ноября президент России Владимир Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. У Минобороны было предложение тоже «провести в этой же акватории свои незапланированные учения», но, по мнению президента, это нецелесообразно и «нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там».

11 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что учения НАТО в регионе являются предметом обеспокоенности Путина.

В конце октября на фоне захода американского эсминца «Портер» в Черное море Гемпель предостерег власти США от провокаций у берегов полуострова. По его словам, у РФ хватит сил не допустить нарушение стабильности в Черноморском регионе.

Позднее военный эксперт Иван Коновалов заявил, что из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова. Он также отметил, что действия союзников в Черноморском регионе «активизировались до предела».