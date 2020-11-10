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Крымский поход Зеленского провалился с грохотом: Турки отказались от важного для Киева контракта

10 ноября 2020, 16:05  •  312 • Политика
Крымский поход, о котором так мечтал президент Украины Владимир Зеленский, провалился с грохотом. Турецкая сторона внезапно отказалась от важного для Киева контракта.
Речь идёт об отказе Анкары использовать двигатели украинского производителя "Мотор Сич" в производстве своих военных ударных беспилотников Bayraktar ТВ2. По данным международного информационного портала об оборонной и аэрокосмической промышленности Global Defense Corp., на турецких беспилотниках будут стоять турецкие двигатели.
Отмечается, что Анкара уже готова запустить их в массовое производство. По данным украинского Telegram-канала "Черговий ООС", турецкие военные отдали предпочтение двигателю производства дочерней компании Turkish Aerospace Industries.
"Злые языки поговаривают, что турки таки пронюхали, что "Мотор Сич" немного китайский", - говорится в сообщении.
При этом авторы иронично отмечают, что такое решение Турции связано с тем, что украинские "гениальные чиновники-оборонщики" пытались усидеть на трёх стульях, обманывая втихаря каждую сторону.
Очевидно, наступательный украино-турецкий поход на Крым, на который так рассчитывал Зеленский, всё же не состоится.

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