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Крымский парламентарий резко ответил Киеву по поводу воды: "Перещеголяли даже нацистов"

24 ноября 2021, 05:25  •  172 • Политика
В Киеве высказались по поводу возобновления подачи воды в один из регионов России – в Крым, а точнее по поводу невозможности этого. Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс резко ответил на это заявление. "Перещеголяли даже нацистов", - заявил он.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, вице-премьер Ирина Верещук ранее заявила о запрете и невозможности возобновления водоснабжения Крыма водой через Северо-Крымский канал. Более того, страна приложит усилия для завершения строительства дамбы, которая будет сдерживать воду, идущую по этой магистрали на полуостров. Киев намерен сделать так, чтобы "не было даже шансов на то, чтобы вода появилась".
Ефим Фикс резко ответил на это, предложив Украине продолжать сражаться с ветряными мельницами. Северо-Крымский канал Крыму не нужен, поэтому вопрос о получении воды с территории Украины не ставился раньше и не будет ставиться в будущем.
"Пусть эта вода останется им, если эти негодяи перещеголяли в своём варварстве даже нацистов", - приводит РИА Новости слова вице-спикера крымского парламента.
Фикс напомнил, что регион успешно справляется с проблемами нехватки воды даже в самые засушливые годы. Он добавил: официальный Киев совершил преступления против жителей Крыма и со временем ответит за них.
Напомним, в 2014 году, когда жители полуострова и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Фактически это стало водной блокадой Крыма, так как эта магистраль обеспечивала до 90% потребностей автономии.
На протяжении нескольких лет приходилось использовать только водохранилища естественного стока и подземных источников. В 2020 году было мало осадков и снега, что вызвало засуху. Власти Алушты, Ялты и Симферополя были вынуждены ввести графики подачи питьевой воды.

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