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Крымский омбудсмен встретилась с задержанными украинскими моряками
27 ноября 2018, 18:09 • 81 • Украина
Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина встретилась в суде в Симферополе с несколькими украинскими моряками, задержанными за незаконное пересечение границы России, передаёт «Крыминформ».
©ФСБ РФ
«Очень волнуются ваши родные, близкие, вся Украина на ушах стоит. Я могу только посодействовать правильному содержанию вас под стражей», — сказала Лубина на встрече с членом экипажа буксира «Яни Капу» Виктором Беспальченко.
На вопрос, есть ли у задержанного какие-либо претензии, он ответил «нет».
Ранее РИА Новости Крым сообщило, что уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина прибыла в Киевский районный суд крымской столицы. По её словам, она намерена следить за тем, чтобы права моряков не нарушались.
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