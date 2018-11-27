Крымский омбудсмен встретилась с задержанными украинскими моряками

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина встретилась в суде в Симферополе с несколькими украинскими моряками, задержанными за незаконное пересечение границы России, передаёт «Крыминформ».

«Очень волнуются ваши родные, близкие, вся Украина на ушах стоит. Я могу только посодействовать правильному содержанию вас под стражей», — сказала Лубина на встрече с членом экипажа буксира «Яни Капу» Виктором Беспальченко.

На вопрос, есть ли у задержанного какие-либо претензии, он ответил «нет».

Ранее РИА Новости Крым сообщило, что уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина прибыла в Киевский районный суд крымской столицы. По её словам, она намерена следить за тем, чтобы права моряков не нарушались.