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Крымский мост «зашатался» - в «воспаленном» сознании украинских чиновников и специалистов

21 ноября 2018, 11:09  •  53 • В России

Хорошие новости. На Украине наконец-то рассмотрели Крымский мост и признали его существование. Причем, не кто-либо из радикальных общественников, а официальное ведомство – Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий». Значит, спустя ровно 5 лет после ставшего историческим поста Мустафы Найема, ознаменовавшего старт Евромайдана: «Встречаемся в 22-30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей», - зрение окончательно не утрачено. Признано, что мост не фанерная декорация в павильоне «Мосфильма», не голограмма и не из пластилина.

Плохая новость – по мнению специалистов все того же ведомства мост «начал проседать». Плохая не потому, что действительно начал, а потому что остатки разума окончательно покинули то пространство в черепных коробках укропатриотов, где у обычных людей находится мозг. Пропагандистский фейк, выпущенный в украинские ширнармассы в расчете на самые невзыскательные головы.

Впрочем, процитируем сообщение этого самого министерства Украины.

- В районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова отмечаются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие).

- В центральной части моста отмечается поднятие арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год. Однако арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год

- На территории острова Тузла наблюдаются два опасных участка. Первая - часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 миллиметров в год. Вторая – объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 миллиметров в год

И такие выводы сделаны по снимкам из космоса на основании «обработки данных космических снимков».

Здесь шикарно буквально все. Начиная от высокоточных украинских спутников, в реальности существующих в количестве одной штуки (телекоммуникационный спутник «Лыбидь», который должен был выйти на орбиту еще в 2011-м, но до сих пор находящийся вот уже несколько лет на складе длительного хранения в Байконуре), и заканчивая измерениями скорости из космоса на 10 миллиметров в год. Тупые москали высылают бригады для геодезической съемки местности, а передова космічна держава Україна все по снимкам из космоса может определить. Десять миллиметров!

- Они получили съемки от партнеров из США, - скажут скептики. 10 миллиметров, Карл! Нет снимков из космоса российских танков в Донбассе и российских войск в принципе. Не могут их найти спутники США. Нет снимков из космоса ни «Бука», ни малазийского «Боинга». Но 10 миллиметров в год есть! Да что там 10 миллиметров, точность до миллиметра впечатляет: до 83 миллиметров в год! При том, что Крымский мост был построен и запущен в автодорожной своей части около полугода тому назад, а арка железнодорожного была воздвигнута совсем недавно.

- Это свидетельствует о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеет негативное влияние на акваторию Черного моря, может нести угрозы жизни и здоровью людей, - резюмируется в сообщении украинского министерства. Очень трогательная забота. После блокады Донбасса, после отключения электричества, перекрытия воды в Крым, после обстрелов не только мирных городов и деревень, но и водозаборных станций.

Укропатриоты отмечают этот фейк как самую большую перемогу после празднования голодомора и очередной годовщины Иловайского котла. В их головах не укладывается даже то обстоятельство, что будь это так в действительности, то ничего страшного в этом нет. В разные сезоны, под воздействием различного рода климатических факторов материалы могут быть подвержены изменениям параметров. Сезонные колебания Эйфелевой башни по высоте, например, достигают в течение года до 22 сантиметров. Верхушка Останкинской башни отклонялась максимально на 6 метров, а расчетная прочность конструкции допускает отклонение до 14 метров от вертикали, то есть почти до 30 метров в диаметре.

Экс-депутата Крыма приговорили на Украине к 12 годам тюрьмы

На Украине куча недостроенных и разрушающихся мостов, от столицы Киева до какого-нибудь полузабытого райцентра. Занимающий пост президента страны Петр Порошенко с удовольствием принимает участие в торжественном вводе в эксплуатацию новых или отремонтированных общественных туалетов. До мостов дело не доходит. В десятках городов жители многих кварталов сидят без отопления, забыв про горячую воду.

Но власти вместо того, чтобы решать свои проблемы, активно пускать тупые пропагандистские «утки» и фейки. Думают, что у населения от них на душе теплее станет? Пытаются согреть его, как могут? А могут только так, воздействуя на «воспаленное» сознание.

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