Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в ...
По мощи не уступает ядерному оружию: Военный эксперт о передовой разработке Росс...
Главная / Политика

Крымский мост создал неразрешимую проблему для Киева

20 августа 2021, 13:15  •  35 • Политика
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украина пугает партнеров повторением азовской ситуации в Черном море
Страны НАТО должны помочь Украине вернуть Крым по одной простой причине: чтобы не допустить безраздельной власти России в Черном море. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.
По его словам, тема Черного моря сейчас ключевая во внешней политике Киева. Обстоятельства таковы, что, лишившись Крыма, Украина фактически потеряла все море и не может ничего с этим поделать.
"Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых",
– признал Кулеба в интервью "Новому времени". Однако контроль РФ над Крымским полуостровом – это проблема не только Незалежной, но и НАТО, считает украинский дипломат.
По его мнению, члены альянса, имеющие выход к Черному морю, а также Грузия и Молдавия должны совместно с Украиной придумать план, как единым фронтом выступить против Москвы.
"Если этой стратегии и совместных объединенных сил не будет, Россия начнет безоговорочно доминировать в Черном море так же, как она сейчас доминирует в Азовском",
– предупредил Кулеба. В связи с этим на форуме "Крымская платформа" Киев намерен призвать партнеров создать структуру, которая будет действовать в Черном море на постоянной основе: не совместные учения – "прошли и забыли", а "общие постоянные механизмы", подчеркнул министр.
Кулеба убежден, что киевская инициатива будет поддержана иностранными партнерами, поскольку роль Украины кардинально меняется: "Мы переходим от статуса жертвы к статусу спасателя", – пояснил дипломат. 
Форум "Крымская платформа" запланирован в Незалежной на 23 августа. Долгое время в Киеве говорили, что ждут на мероприятии и представителей России, однако на днях выяснилась правда по поводу приглашения. Сам президент Украины Владимир Зеленский уверен, что его инициатива поможет фактическому возвращению полуострова под власть Киева и что крымчане примут это "с радостью".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





35
Источник
Похожие новости
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия закрывает глаза
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политический "талант"
20 августа 2021, 01:10
Испания не пустила два корабля России в порт Сеута
20 августа 2021, 06:40
Вопрос о "Северном потоке - 2" заставил Зеленского замолчать: "Пожал плечами и улыбнулся"
20 августа 2021, 03:00
Блёданс предсказала новое заявление Зеленского о Крыме: "Ответ очевиден"
20 августа 2021, 09:25
Русские военные корабли одним запросом поставили в тупик Минобороны Испании
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия...
20 августа 2021, 07:35
«На псячей мове не общаюсь»: Украинский чемпион негативно высказался об украинском яз...
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политичес...
20 августа 2021, 05:45
Кулеба огласил полный перечень участников саммита «Крымской платформы»
20 августа 2021, 03:00
Ночную провокацию Израиля "смазали" средства ПВО Сирии
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2021, 02:00
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "Би-би-си" и "Дожде"
14 августа 2021, 20:25
Погибли восемь человек: что известно о крушении российского самолёта Бе-200 в Турции
17 августа 2021, 23:40
По мощи не уступает ядерному оружию: Военный эксперт о передовой разработке России
18 августа 2021, 09:45
"Талибан"* выдвинул первое требование к жителям Афганистана
19 августа 2021, 10:30
В Узбекистане депутат поставила на место нахамившего за русский язык журналиста: "Вас удивит"
17 августа 2021, 00:45
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
17 августа 2021, 09:55
США нанесли удар по лучшим людям России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.