Крымский мост может быть уничтожен в течение 36 часов. Но... если на Черноморском побережье начнутся полномасштабные военные действия. Подобной риторикой украинскую публику радует украинский же эксперт Михаил Гончар. Вместе с мостом, как продолжает Гончар, "размолотят" и российских военных, которые сейчас находятся в Крыму, пишет "Утро.ру".

После уничтожения Крымского моста российские военные окажутся в ловушке на полуострове, продолжает так называемый эксперт. И пространство для русских замкнётся...

"Группировка ВС РФ просто попадает в ловушку, их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят", - настаивает спикер.

По всей видимости, ту самую масштабную военную кампанию должен начать Киев. Однако тут никаких подробностей Гончар не даёт. Да и неясно, почему российские военные должны вдруг оказаться в вакууме без моста. Ведь, как известно, Крымский мост - одно из самых свежих масштабных строений в мире. А русские военные находились в Крыму и в украинский период, успешно защищая свои позиции.