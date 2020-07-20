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Крымский мост рухнет за 36 часов: Украинский эксперт рассказал о военном плане

20 июля 2020, 12:00  •  140 • Политика
Украинский эксперт Михаил Гончар рассказал о военном плане разрушения Крымского моста. Мол, если начнётся кампания, то мост не простоит и 36 часов. 
Крымский мост может быть уничтожен в течение 36 часов. Но... если на Черноморском побережье начнутся полномасштабные военные действия. Подобной риторикой украинскую публику радует украинский же эксперт Михаил Гончар. Вместе с мостом, как продолжает Гончар, "размолотят" и российских военных, которые сейчас находятся в Крыму, пишет "Утро.ру".
После уничтожения Крымского моста российские военные окажутся в ловушке на полуострове, продолжает так называемый эксперт. И пространство для русских замкнётся...
"Группировка ВС РФ просто попадает в ловушку, их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят", - настаивает спикер.
По всей видимости, ту самую масштабную военную кампанию должен начать Киев. Однако тут никаких подробностей Гончар не даёт. Да и неясно, почему российские военные должны вдруг оказаться в вакууме без моста. Ведь, как известно, Крымский мост - одно из самых свежих масштабных строений в мире. А русские военные находились в Крыму и в украинский период, успешно защищая свои позиции.

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