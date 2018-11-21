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«Крымский мост просел»: Украинские «эксперты» усмотрели очередные «угрозы»
21 ноября 2018, 03:09 • 93 • В мире
Специалисты так называемого министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявили, что Крымский мост якобы стал проседать. По прогнозам экспертов этой структуры, ситуация может осложниться в зимний период.
В частности, представители этой украинской организации уверяют, что в центральной части моста отмечается поднятие арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год. При этом, по их рассуждениям, в районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова отмечаются объекты с вертикальными смещениями, скорость проседания составляет от 89 миллиметров, а поднятия - до 52 миллиметров в год.
При этом, говорится в сообщении структуры, арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров ежегодно.
По мнению украинских специалистов, такие смещения арок моста свидетельствуют о нестабильности морского дна в местах установки опор и оказывают негативное влияние на акваторию Черного моря.
В так называемом министерстве заявили, что ситуация может осложниться в зимний период, когда в этом районе отмечаются сложные метеоусловия.
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