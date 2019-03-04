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Крымский мост назвали источником проблем для России

04 марта 2019, 21:39  •  68 • Политика
Как считает эксперт Андрей Колесников, Крымский мост якобы стал источником проблем для России, так как доходы населения снижаются в последние пять лет.
Мост через Керченский пролив, который был введен в эксплуатацию в мае 2018 года, создал множество проблем для экономики России. Так считает эксперт Андрей Колесников.
Он напомнил, что за прошедшие после вхождения Крымского полуострова в состав РФ пять лет реальные доходы населения постепенно снижались. Но на создание моста было потрачено около 220 миллиардов рублей, которые можно было бы направить на развитие экономики.
"Вместо острова Буяна в нашей русской антинародной сказке - полуостров Крым. Там все это и зарыто, в Керченском мосту", - приводит его слова издание "Дни.ру".
По мнению Колесникова, между властями и гражданами сформировалась "ипотечно-крымская система отношений": государство предлагает субсидируемую ипотеку, в обмен на которую люди оказывают поддержку политикам.
Украинские политики и журналисты неоднократно предсказывали крах проекту по строительству Крымского моста и развитию Крыма. Однако подобные предсказания так и остаются нереализованными угрозами.
Что касается экономических проблем в России, то, по данным Росстата, ВВП страны в 2018 году вырос на 2,3%, тогда как в 2017 году рост составил 1,6%.
Статья Андрея Колесникова опубликована на сайте New Times.

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