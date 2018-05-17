Крымский мост. Бомбовый удар с минимальным числом жертв: совет из братской Америки • 140 • Аналитика Нанести бомбовый удар по Крымскому мосту с минимальным числом жертв. Привести этот план в действие Киеву посоветовали из Америки. К счастью, не из Белого дома.







Российский мост в Крым на телеканале CNN назвали «мощным символом путинской эпохи».





19-километровый мост, самый длинный в Европе, связал российский Краснодарский край с Крымским полуостровом, присоединённым к России в 2014 году. И его открытие знаменует физическое воссоединение Крыма с российским материком, а попутно служит символом 18-летнего правления Путина.



Правда, ехидничает корреспондент Натан Ходж, этот мост — заодно и символ «международной изоляции России». Цитата:



Русские спецслужбы захватили Крым путём проведения молниеносной операции в феврале 2014 года. Сначала Кремль отрицал, что военнослужащие в масках и камуфляже без единого опознавательного знака были российскими военными, но позже признал, что так называемые «маленькие зелёные человечки» [little green men] были действительно из российских подразделений…



Строительство моста, продолжает автор материала, началось в феврале 2016 года. Позднее в том же году Управление казначейства США применило ряд санкций в отношении семи компаний, участвующих в строительстве. Фактически санкции были нацелены на ближайшее окружение Путина, в первую очередь на компанию, контролируемую Аркадием Ротенбергом, другом детства Путина и его бывшим партнёром по дзюдо.



Открытие Крымского моста имеет символическое значение для России, повторяет Ходж. Для российского правительства «аннексия Крыма и открытие моста» — предметы «патриотической гордости». По словам самого Путина, Крым никогда не вернётся к Украине.



Тему Крымского моста и противодействия российской «аннексии» развил и довёл до кульминации другой американский журналист, Том Роган, чья статья вышла в издании «Washington Examiner».



Заметим, что опубликована она в рубрике «Мнение» и, следовательно, не может являться позицией редакции. Не может она являться и новым американским планом по бомбовому противодействию господам Путину и Ротенбергу. Впрочем, поручиться за здравость мышления политиков в Белом доме и в Киеве не может никто.



Украине следует «взорвать крымский мост Путина», советует Том Роган. И немного конкретики: Украине необходимо «уничтожить элементы моста».



Да, такой курс действий станет «эскалацией против Путина» и «почти наверняка вызовет ответные меры». И всё-таки «этот мост является возмутительным оскорблением авторитета Украины как нации».



С точки зрения Путина, этот мост — «всё». Мост довёл русское правительство «почти до банкротства» и стоил казне «миллиарды долларов». И теперь он является дорогой в Крым, закрепляющей «официальное физическое и психологическое присвоение украинской территории».



«К счастью, — продолжает мистер Роган, — у Украины имеются средства для нанесения ударов с воздуха по мосту с тем, чтобы сделать его непригодным (по крайней мере, временно) для эксплуатации».



ВВС Украины могли бы «ударить по мосту» так, чтобы снизить риск жертв.



Но как на это ответит Путин?



Вероятно, он ответит эскалацией на востоке Украины, предполагает журналист. Но такая эскалация, скорее всего, «в любом случае осуществится в ближайшие несколько месяцев». По мнению Рогана, Путин хочет «постепенно поглотить Украину».



Поэтому авиаудары, пусть даже они выведут мост из строя только на время, дадут Москве «безошибочный сигнал»: Кремль будет предупреждён о том, что украинцы не желают принимать «формализацию территориальной кражи Путина».



Бомбардировка моста также ущемит амбиции Путина и разрушит его пропаганду.



По мнению Рогана, описанные выше действия (удары по Крымскому мосту) являются и очевидными, и неотложными. Ибо любое государство, которое позволяет «увести его территорию», делает «шаг к вымиранию». Путин, указующий Путь



Публикация американского журналиста в «Washington Examiner» — «полный абсурд для здравомыслящего человека», считает Сергей Бороздин, глава Керчи.



«Однозначно, такое писать некорректно. Некорректно — это даже мягко говоря», — сказал он «РБК». По его предположению, мистер Роган «или просто неадекватен, или провокатор».



Бороздин напомнил, что и мост, и вообще границы России «находятся под таким контролем и охраной, что такое физически невозможно сделать».



Есть и другой отзыв на американский материал.



Публикацию прокомментировал Валерий Аксёнов, депутат Госсовета Крыма. По его словам, службы, защищающие Крымский мост, «работают, а не спят». «Призывать к военным действиям — это самое дурное дело, — заявил он. — Крым пытались блокировать по электроэнергии, по воде, по другим вещам, но у этих негодяев ничего не получилось».



Итак, в военное противодействие эксперты не верят. А вот мирное противодействие, точнее, информационное, идёт вовсю.



Виктор Небоженко («Главред», Украина) объявил Крымский мост «символом вечной вражды между Россией и Украиной», а заодно высмеял «успехи» Путина.



Россия под вечным и мудрым руководством Путина упорно сморщивается и рыхлеет. Посудите сами. В результате его мудрой политики вместо контроля над Берлином и Прагой Россия в 21 веке «мужественно» борется за контроль над Донецком и Луганском. Более того, второй раз за 250 лет Россия опять овладевает Крымом и страшно гордится этим «достижением».



По мнению аналитика, построенный Крымский мост является признанием Москвой факта: «сухопутного коридора» России в Крым «никогда не будет». Крым становится «ракетно-атомным авианосцем России», но плыть-то ему «некуда». «Впереди Турция и НАТО, а сзади — обиженная и враждебная Украина и США», — поясняет автор.



Но это журналистика. Официально же, по-видимому, Украиной будет инициирован иск против России. Основание: незаконное сооружение Крымского моста. Такой иск уже готовит Минэкологии в Киеве. Улыбка Ким Чен Ына? Или клыкастый оскал?



По сообщению УНИАН, Министерство экологии и природных ресурсов Украины изучает материалы для подачи международного иска против Российской Федерации по поводу строительства Керченского (Крымского) моста. Об этом написал в «Фейсбуке» министр Остап Семерак, назвавший мост «проклятым»:



Специалисты Минэкологии уже сейчас изучают все материалы для очередного международного иска против России за сооружение этого проклятого моста.



Кстати, господин Семерак дал понять, что лично он не поддерживает призывы иных горячих ребят, которые призывают в соцсетях к тому, чтобы по новому мосту поехали украинские танки.



Не хочу танков. Хочу нового будущего для Украины, в котором не будет безумных соседей.



Ранее, напомним, открытие моста осудил украинский президент Пётр Порошенко. Порошенко пытался иронизировать, заявив, что сей мост понадобится оккупантам, когда те будут покидать Крым.



Впрочем, Порошенко и его ведомствам сейчас не до иска и не до международных судов.



Уже пятьдесят один депутат Верховной рады Украины поставил подписи под заявлением, позволяющим инициировать процедуру импичмента в отношении Порошенко. Об этом сообщил нардеп Юрий Деревянко в своём «Фейсбуке».



Наберут ли оппозиционеры требующиеся 226 голосов для запуска импичмента? Сам Деревянко полон оптимизма: «Я убеждён, что у нас есть все шансы в скором времени получить 226 необходимых подписей!»



В любом случае сам замысел импичмента — лишнее свидетельство того, что властный трон на Украине шатается.



А вот Крымский мост стоит прочно. Российский мост в Крым на телеканале CNN назвали «мощным символом путинской эпохи».19-километровый мост, самый длинный в Европе, связал российский Краснодарский край с Крымским полуостровом, присоединённым к России в 2014 году. И его открытие знаменует физическое воссоединение Крыма с российским материком, а попутно служит символом 18-летнего правления Путина.Правда, ехидничает корреспондент Натан Ходж, этот мост — заодно и символ «международной изоляции России». Цитата:Строительство моста, продолжает автор материала, началось в феврале 2016 года. Позднее в том же году Управление казначейства США применило ряд санкций в отношении семи компаний, участвующих в строительстве. Фактически санкции были нацелены на ближайшее окружение Путина, в первую очередь на компанию, контролируемую Аркадием Ротенбергом, другом детства Путина и его бывшим партнёром по дзюдо.Открытие Крымского моста имеет символическое значение для России, повторяет Ходж. Для российского правительства «аннексия Крыма и открытие моста» — предметы «патриотической гордости». По словам самого Путина, Крым никогда не вернётся к Украине.Тему Крымского моста и противодействия российской «аннексии» развил и довёл до кульминации другой американский журналист, Том Роган, чья статья вышла в издании «Washington Examiner».Заметим, что опубликована она в рубрике «Мнение» и, следовательно, не может являться позицией редакции. Не может она являться и новым американским планом по бомбовому противодействию господам Путину и Ротенбергу. Впрочем, поручиться за здравость мышления политиков в Белом доме и в Киеве не может никто.Украине следует «взорвать крымский мост Путина», советует Том Роган. И немного конкретики: Украине необходимо «уничтожить элементы моста».Да, такой курс действий станет «эскалацией против Путина» и «почти наверняка вызовет ответные меры». И всё-таки «этот мост является возмутительным оскорблением авторитета Украины как нации».С точки зрения Путина, этот мост — «всё». Мост довёл русское правительство «почти до банкротства» и стоил казне «миллиарды долларов». И теперь он является дорогой в Крым, закрепляющей «официальное физическое и психологическое присвоение украинской территории».«К счастью, — продолжает мистер Роган, — у Украины имеются средства для нанесения ударов с воздуха по мосту с тем, чтобы сделать его непригодным (по крайней мере, временно) для эксплуатации».ВВС Украины могли бы «ударить по мосту» так, чтобы снизить риск жертв.Но как на это ответит Путин?Вероятно, он ответит эскалацией на востоке Украины, предполагает журналист. Но такая эскалация, скорее всего, «в любом случае осуществится в ближайшие несколько месяцев». По мнению Рогана, Путин хочет «постепенно поглотить Украину».Поэтому авиаудары, пусть даже они выведут мост из строя только на время, дадут Москве «безошибочный сигнал»: Кремль будет предупреждён о том, что украинцы не желают принимать «формализацию территориальной кражи Путина».Бомбардировка моста также ущемит амбиции Путина и разрушит его пропаганду.По мнению Рогана, описанные выше действия (удары по Крымскому мосту) являются и очевидными, и неотложными. Ибо любое государство, которое позволяет «увести его территорию», делает «шаг к вымиранию».Публикация американского журналиста в «Washington Examiner» — «полный абсурд для здравомыслящего человека», считает Сергей Бороздин, глава Керчи.«Однозначно, такое писать некорректно. Некорректно — это даже мягко говоря», — сказал он «РБК». По его предположению, мистер Роган «или просто неадекватен, или провокатор».Бороздин напомнил, что и мост, и вообще границы России «находятся под таким контролем и охраной, что такое физически невозможно сделать».Есть и другой отзыв на американский материал.Публикацию прокомментировал Валерий Аксёнов, депутат Госсовета Крыма. По его словам, службы, защищающие Крымский мост, «работают, а не спят». «Призывать к военным действиям — это самое дурное дело, — заявил он. — Крым пытались блокировать по электроэнергии, по воде, по другим вещам, но у этих негодяев ничего не получилось».Итак, в военное противодействие эксперты не верят. А вот мирное противодействие, точнее, информационное, идёт вовсю.Виктор Небоженко («Главред», Украина) объявил Крымский мост «символом вечной вражды между Россией и Украиной», а заодно высмеял «успехи» Путина.По мнению аналитика, построенный Крымский мост является признанием Москвой факта: «сухопутного коридора» России в Крым «никогда не будет». Крым становится «ракетно-атомным авианосцем России», но плыть-то ему «некуда». «Впереди Турция и НАТО, а сзади — обиженная и враждебная Украина и США», — поясняет автор.Но это журналистика. Официально же, по-видимому, Украиной будет инициирован иск против России. Основание: незаконное сооружение Крымского моста. Такой иск уже готовит Минэкологии в Киеве.По сообщению УНИАН, Министерство экологии и природных ресурсов Украины изучает материалы для подачи международного иска против Российской Федерации по поводу строительства Керченского (Крымского) моста. Об этом написал в «Фейсбуке» министр Остап Семерак, назвавший мост «проклятым»:Кстати, господин Семерак дал понять, что лично он не поддерживает призывы иных горячих ребят, которые призывают в соцсетях к тому, чтобы по новому мосту поехали украинские танки.Ранее, напомним, открытие моста осудил украинский президент Пётр Порошенко. Порошенко пытался иронизировать, заявив, что сей мост понадобится оккупантам, когда те будут покидать Крым.Впрочем, Порошенко и его ведомствам сейчас не до иска и не до международных судов.Уже пятьдесят один депутат Верховной рады Украины поставил подписи под заявлением, позволяющим инициировать процедуру импичмента в отношении Порошенко. Об этом сообщил нардеп Юрий Деревянко в своём «Фейсбуке».Наберут ли оппозиционеры требующиеся 226 голосов для запуска импичмента? Сам Деревянко полон оптимизма: «Я убеждён, что у нас есть все шансы в скором времени получить 226 необходимых подписей!»В любом случае сам замысел импичмента — лишнее свидетельство того, что властный трон на Украине шатается.А вот Крымский мост стоит прочно. Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 140 Источник Похожие новости Крымский мост. Бомбовый удар с минимальным числом жертв: совет из братской Америки Путин, указующий Путь Хинди руси ещё долго будут бхай бхай

О воздушно-космических бомжах. Можем себе позволить, не так ли? "Цусима 2.0" не за горами? Мы так давно не отдыхали — ещё и пенсию проспали! Новости партнеров