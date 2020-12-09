Крымский мост - взорвать: Навальному предложили роль украинского ликвидатора

Политолог и публицист Армен Гаспарян в своём эфире на официальном канале в YouTube сделал обзор главных информационных поводов, впечатливших его в последние часы. В том числе остановился на публикации украинских средств массовой информации о возвращении Крыма и... уничтожении Крымского моста. Можно было бы воспринять сказанное авторами материала как шутку, но, по всей видимости, они говорят всё всерьёз.

"Крымский мост - после того как Крым будет возвращён Украине, нужно будет взорвать, - описал Гаспарян краткое содержание публикаций. - Устроить тендер, главой тендерной комиссии поставить Алексея Навального и так далее. Я не хочу разбирать этот шизофренический бред. Просто хочу сказать, что я выражаю глубокое сочувствие жителям Украины, у которых такие средства массовой информации. В сухом остатке это означает только одно: если государство тратит бюджетные деньги на финансирование подобного рода СМИ, оно, извините, обречено".

Армен Гаспарян предположил, что теперь Украине осталось лишь выделить ещё несколько миллионов на съёмки фильма режиссёру Олегу Сенцову. Кстати, его дебют провалился на Украине. Каким бы талантливым режиссёром ни называли Сенцова на волне политических споров, зрители его потуги на премьере не оценили.

Полная версия обзора доступна на канале Армена Гаспаряна. Напомним, Крым вновь вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. О желании восстановить историческую справедливость заявили большинство жителей полуострова.