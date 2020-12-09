Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падени...
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
Главная / Политика

Крымский мост - взорвать: Навальному предложили роль украинского ликвидатора

09 декабря 2020, 15:50  •  37 • Политика
Сразу после того как Крым вернётся в состав Украины, Крымский мост следует взорвать. Причём роль украинского ликвидатора следует отдать Алексею Навальному. Материал украинских журналистов с подобными заявлениями оценил Армен Гаспарян.
Политолог и публицист Армен Гаспарян в своём эфире на официальном канале в YouTube сделал обзор главных информационных поводов, впечатливших его в последние часы. В том числе остановился на публикации украинских средств массовой информации о возвращении Крыма и... уничтожении Крымского моста. Можно было бы воспринять сказанное авторами материала как шутку, но, по всей видимости, они говорят всё всерьёз.
"Крымский мост - после того как Крым будет возвращён Украине, нужно будет взорвать, - описал Гаспарян краткое содержание публикаций. - Устроить тендер, главой тендерной комиссии поставить Алексея Навального и так далее. Я не хочу разбирать этот шизофренический бред. Просто хочу сказать, что я выражаю глубокое сочувствие жителям Украины, у которых такие средства массовой информации. В сухом остатке это означает только одно: если государство тратит бюджетные деньги на финансирование подобного рода СМИ, оно, извините, обречено".
Армен Гаспарян предположил, что теперь Украине осталось лишь выделить ещё несколько миллионов на съёмки фильма режиссёру Олегу Сенцову. Кстати, его дебют провалился на Украине. Каким бы талантливым режиссёром ни называли Сенцова на волне политических споров, зрители его потуги на премьере не оценили.
Полная версия обзора доступна на канале Армена Гаспаряна. Напомним, Крым вновь вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. О желании восстановить историческую справедливость заявили большинство жителей полуострова.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
09 декабря 2020, 08:30
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: "Ты кем себя возомнил?"
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при испытаниях
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34
09 декабря 2020, 12:10
Байдена не признали президентом США: Республиканцы поставили подножку в конгрессе
09 декабря 2020, 06:40
Святотатство на камеру: Азербайджанцы сняли на видео спиливание православных крестов в Карабахе
09 декабря 2020, 10:20
Киев позволил Вашингтону уничтожить промышленность Украины ради вреда Москве - Sohu
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
09 декабря 2020, 08:30
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: "Ты ...
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при исп...
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили&...
09 декабря 2020, 04:50
Украинская столица забита российскими товарами! – главарь киевских нацистов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2020, 19:15
МИД Украины сделал заявление: «Россия дерзко нарушила Будапештский меморандум»
03 декабря 2020, 23:15
"Чубайс - это лишь "первая ласточка": Политолог раскрыл красивый замысел Мишустина
03 декабря 2020, 14:05
Запад будет помогать народным республикам напрямую, минуя Украину
05 декабря 2020, 01:50
Новая должность Чубайса грозит новым налогом для России? Пронько рассказал, к чему готовиться
06 декабря 2020, 09:00
Донбасс предложил в ООН свой "план Б" – новый референдум
02 декабря 2020, 22:30
Озвучен срок распада Украины
07 декабря 2020, 10:40
Соловьёв напомнил коронный анекдот Никиты Михалкова: "Как эти русские узнали..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.