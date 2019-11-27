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Крымский министр назвал прорывом исправление ошибки на картах Apple

27 ноября 2019, 21:54  •  67 • Политика
Признание и устранение компанией Apple ошибки, связанной с территориальной принадлежностью Крыма, — информационный и технологический прорыв. Об этом в среду, 27 ноября, заявил министр внутренней политики, информации и связи республики Крым Сергей Зырянов.
По словам министра, он лично зашел в карты и убедился, что Крым теперь значится как российская территория, и в рубрике «Погода» полуостров тоже больше не показывается как часть Украины, передает «РИА Новости».
«Нас это только радует», — отметил Зырянов.
Ранее 27 ноября Apple устранила ошибку в приложении «Погода», теперь Крым отображается в сервисе как территория России. В мае председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме Леонид Левин сообщил, что Apple исправила территориальную принадлежность Крыма в своем приложении «Карты».
В марте ситуацию с отображением Крыма на картах исправил интернет-гигант Google.
В апреле депутаты провели встречу с гендиректором российского представительства корпорации Apple «Эппл рус» Виталием Морозько. Он рассказал, что в Apple был сделан запрос привести сервис в соответствие с действующим российским законодательством и на внедрение изменений «нужно время».
Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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