Крымский актив: "Нафтогаз" потребовал у России $5,2 млрд в непризнанном Москвой суде Гааги

Напомним, в конце июня "НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия группы "Нафтогаз" подали в трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге иск о компенсации убытков, которые принесла группе "Нафтогаз" "экспроприация" Россией её активов в Крыму.

В марте украинская компания выиграла в Гааге иск против России о взыскании потери активов на полуострове. Киев рассчитывал получить от этого 8 миллиардов долларов.

Российский Минюст заявил, что Россия не принимала участия в этом разбирательстве. По заявлению ведомства, Москва не признает решение Гаагского суда, так как он лишен юрисдикции на рассмотрение иска по поводу воссоединения РФ с Крымом.