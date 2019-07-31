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Крымский актив: "Нафтогаз" потребовал у России $5,2 млрд в непризнанном Москвой суде Гааги
31 июля 2019, 15:09 • 16 • Политика
Украинская компания "Нафтогаз" подала иск в Гаагский арбитражный трибунал с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов. Как сообщила пресс-служба украинской госкомпании, суд вынесет решение не ранее конца 2020 года.
Напомним, в конце июня "НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия группы "Нафтогаз" подали в трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге иск о компенсации убытков, которые принесла группе "Нафтогаз" "экспроприация" Россией её активов в Крыму.
В марте украинская компания выиграла в Гааге иск против России о взыскании потери активов на полуострове. Киев рассчитывал получить от этого 8 миллиардов долларов.
Российский Минюст заявил, что Россия не принимала участия в этом разбирательстве. По заявлению ведомства, Москва не признает решение Гаагского суда, так как он лишен юрисдикции на рассмотрение иска по поводу воссоединения РФ с Крымом.
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