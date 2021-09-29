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Крымских татар выбрали неслучайно: Названа цель Киева при диверсии на полуострове - NI

29 сентября 2021, 10:15  •  240 • Политика
Американская журналистка объяснила, почему Украина использовала для попытки подрыва газопровода на полуострове крымских татар. По её словам, Киев хочет выставить Москву как агрессора.
Американский обозреватель Диана Кади в статье для издания National Interest попыталась объяснить, почему Украина использовала при попытке взрыва газопровода в Крыму крымских татар.
Эта провокация была связана с тем, что Киев попытался выставить Москву как подавляющую крымских татар. Кади удивило, что завербовали именно их.
Автор статьи также упоминает, что диверсия была совершена до Генассамблеи ООН.
Кади также напомнила, что на ней глава Украины Владимир Зеленский сравнил организацию с "супергероем на пенсии". В статье подчёркивается, что президент Украины всяческими способами говорит о том, что другие страны должны активно содействовать Украине в "возращении" Крыма. Киев боится быть "посланным лесом", отметила автор материала.
ФСБ 7 сентября сообщила, что диверсия с газопроводом в Крыму была организована Главным управлением разведки Украины. По уголовному делу арестованы трое подозреваемых.
Спецслужбы России установили, что в диверсии участвовали территориальное подразделение разведки Минобороны Украины в Херсоне - подразделение "Таврия" вместе с "Меджлисом крымско-татарского народа"*.
*"Меджлис крымско-татарского народа" - экстремистская организация, запрещённая в России.

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