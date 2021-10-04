Крымских астрономов выгоняют из единственного жилья

Четыре семьи сотрудников обсерватории в Симеизе могут пополнить ряды бездомных – в конце сентября Ялтинский городской суд примет решение по иску Института астрономии РАН (ИНАСАН). Институт при молчаливом соучастии Минобрнауки настаивает на том, чтобы жильцов выдворили из их единственного жилья, незаконно признанного «лабораторным корпусом».

А история такова. В советские времена знаменитая на весь Союз Симеизская обсерватория в посёлке Голубой Залив на Южном берегу Крыма приросла посёлком, в котором руководство обсерватории расселяло своих сотрудников. Проживал в этом научном городке, в частности, корифей советской астрофизики академик Григорий Шайн. Да и нынешние жильцы непросты – взять хоть доктора наук, лауреата Государственной премии СССР Николая Горькавого. Советская практика была такой: если сотрудник обсерватории увольнялся, его «выписывали» из квартиры в посёлке, одновременно предоставляя жильё по соседству, в посёлках Научном и Кацивели. А в его квартиру заселялся новый сотрудник.

Рано радовались

В 1993 году московский Институт астрономии передал обсерваторию вместе с посёлком на баланс украинской Крымской астрофизической обсерватории. И квартиры в семи жилых домах из восьми тут же приватизировали их жители. Одновременно приватизировали свои квартиры и коттеджи руководители обсерватории, проживавшие в Научном. Не попадал под приватизацию лишь один дом – основное административное здание, в котором тем не менее проживали 10 семей. Все, как одна, – научные сотрудники. Как положено, с единственной пропиской. Украинские власти, понимая суть возникшей коллизии, но не имея достаточно денег на то, чтобы её «разрулить», приняли соломоново решение – пусть всё остаётся как есть. Приватизировать квартиры по адресу: улица Шайна, 1а не разрешили, но и выгонять титулованных учёных жильцов прочь – тоже. Старики между тем умирали, и к тому моменту, как Крым вновь стал российским, в доме остались жить четыре семьи. Очень радовавшиеся тому, что они вновь оказались на Родине.

Леонид Грач, крымский политик Леонид Грач, крымский политик – Происходящее – форменное безобразие. Не знаю всей подоплёки, но убеждён, что учёные, десятилетиями работавшие на благо своего народа, достойны уважительного отношения. Обсерватория в Симеизе была гордостью нашей науки, ещё с советских времён, а фамилии её сотрудников – Шайна, Амбарцумяна, Белявского и других – прославили советскую астрофизику в мире. Нечуткость нашей власти – её и наша большая беда.

Рано радовались. Украинские власти, категорически запретившие куплю-продажу квартир в доме 1а, столь же категорично отстаивали права как бы не вполне законных жильцов. Известна история середины 90-х, когда жителей попытались выселить местные бандиты, положившие глаз на прибрежную постройку в блатном месте. Вся ялтинская милиция приехала разбираться с бандитами – учёных не дали в обиду. И бандиты тогда отступили. А вот теперь вышло иначе. В 2020 году часть Симеизской обсерватории вернулась в московский Институт астрономии РАН. Тогда и всплыла бумага из бюро технической инвентаризации, в которой здание на Шайна, 1а числилось «лабораторным» и «нежилым», хотя лабораторий там отродясь никаких не было, а жильцы как раз имелись. По слухам, бумага была оформлена ещё в украинские времена, хотя имелись сомнения – кабы так, то жильцов бы давно выселили. Но даже если бумагу действительно оформили, как положено, в украинские времена никому и в голову не приходило выселять из дома именитых учёных. А нынче, при наступившей справедливости, пришло! ИНАСАН подал в суд, требуя признать жильцов «незаконно проживающими» и выселить их, не предоставив при этом никакого иного жилья. В Минобрнауки теперь лишь разводят руками – мы-де понятия не имели о том, что в доме живут люди. Ну а теперь, мол, что поделать-то?! Пусть выселяются на все четыре стороны.

Гордость? Обуза!

Цинизм ситуации, разъясняет житель злосчастного дома, доктор наук Николай Горькавый, в том, что именно руководство ИНАСАН в 80-е годы пригласило на работу директора обсерватории Дмитроца, пообещав ему, но так и не предоставив коттедж в Научном (что соответствовало его статусу), а сегодня пытается выжить оттуда его семейство (сам И. Дмитроц, по счастью, до такого позорища не дожил). А ещё цинизм в том, что глава Министерства науки и общего образования Валерий Фальков в курсе всего происходящего. «Если позарез понадобилось именно это здание, – недоумевает Горькавый, – потратьте немного денег и цивилизованно расселите астрономов. Если суд в Ялте закончится победой ваших адвокатов, Фальков, будет нанесён непоправимый вред престижу российского государства в глазах людей, в первую очередь – крымчан, которые считали, что наконец-то вернулись на Родину. Если Минобрнауки выгонит симеизских астрономов на улицу, предлагаю разогнать это министерство, потому что для него фальшивые бумаги (а происхождение «документов» из БТИ вызывает некоторые сомнения) оказались важнее людей, настоящих учёных!»

Известна история середины девяностых, когда жителей попытались выселить местные бандиты, положившие глаз на прибрежную постройку в блатном месте. Вся ялтинская милиция приехала разбираться с бандитами – учёных не дали в обиду. И бандиты тогда отступили. А вот теперь вышло иначе.

Между прочим, по аналогичному принципу уже во времена российского Крыма «расселяли» коттеджи научных сотрудников многих других местных спецпосёлков. В частности, на территории Никитского ботанического сада. Как, к примеру, коттедж, в котором несколько десятилетий проживало семейство лауреата госпремий СССР профессора-энтомолога Иссахара Лившица, оказался невесть в чьей собственности? Единственный внук Лившица, Иван Морозов (тоже именитый учёный-аграрий), несколько лет назад обнаружил, что на жильё его деда наложили руку неведомые хозяева, и не смог это жильё отбить по суду. Горькавому, к слову, также пеняют на то, что он-де живёт на два дома, большей частью за океаном, где руководит лабораторией, – мол, зачем ему квартира в Голубом Заливе? Посчитали бы квартиры чиновников столь же пристально, как считают жилплощадь научных светил. Если справедливость для нас, как и прежде, высшая ценность, разве несправедливо было бы признать собственность квартиры в Голубом Заливе – за профессором и советским лауреатом Горькавым? А собственность коттеджа в Никите – за единственным наследником профессора и лауреата Лившица, кстати, тоже профессором и лауреатом? Крым бы становился богаче – достойными людьми с биографией, уходящей корнями в историю полуострова. Неужели так сложно понять?!

«Другого жилья у меня нет»

Но пока всё безрадостно. Пенсионерку, поселившуюся на Шайна, 1а 40 лет назад, молодым специалистом, 8 июля суд признал «незаконно проживающей». Она, кстати, кандидат физико-математических наук, соавтор ряда работ Горькавого. Одинокая женщина отдала науке всю жизнь – и такой финал! А 27 сентября суд выносит решение по семье покойного директора обсерватории Дмитроца (и его ныне здравствующей вдовы). Следующий на очереди – Горькавый, чья семья проживает в посёлке с 1986 года. «Мне московские товарищи уже объяснили ход событий, – разъясняет учёный. – Суд, а потом «болгаркой» вскрывают двери и вещи – и на улицу». При том, что в 1997 году Горькавый всё-таки заполучил официальный ордер на квартиру – до этого 12 лет была только прописка. «Другого жилья у меня нет, – признаётся Горькавый, – так что провести в Крыму свои закатные годы, как я собирался, видимо, уже не удастся».

Между тем у Минобрнауки ещё есть время признать права симеизских астрономов на их жильё или хотя бы назначить экспертизу подложных документов из БТИ, которыми воспользовались московские чиновники для выселения астрономов. Закон, а именно пункт 1 статьи 234 Гражданского кодекса РФ, недвусмысленно выступает на стороне симеизских астрономов, указывает Горькавый. «Гражданин, не являющийся собственником недвижимого имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющий как своим собственным в течение 15 лет, приобретает право собственности на него».