В Украине идентифицировали 1,5 тысячи российских военных, которые в 2014 году обеспечивали безопасность проведения референдума о присоединении к России. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территории и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

- Лишь только по Крыму идентифицировано с установочными данными мест жительства, гражданства, всех географических данных - более 1,5 тыс. кадровых российских военнослужащих, принимавших непосредственное участие в аннексии Крыма, - рассказал Георгий Тука украинскому изданию УНИАН.

Он добавил, что неправительственные организации Украины – такие как скандальный «Миротворец», «Стоп террор», InformNapalm – собрали более 80% информации «о российских военных в Крыму и на Донбассе, которые был переданы в различные судебные инстанции.

Зампредседателя крымского правительства – постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов отметил, что действия в отношении российских военнослужащих выглядят как очередная провокация киевских властей, активно включившихся в агрессивную антироссийскую компанию.

- Враги России не раз обламывали свои зубы о российский Крым. Украинские националистические власти, которые сейчас являются антироссийским инструментом Запада, ждет та же участь. Рекомендовал бы изучать историю, которая гласит, что российскую армию дразнить и злить не стоит, - добавил КП-Крым Георгий Мурадов.

Напомним, российские войска, которых в Крыму прозвали «вежливыми людьми», помогали обеспечивать безопасность во время референдума в 2014 году, по результатам которого Крым и Севастополь стали субъектами Российской Федерации.

При этом Россия неоднократно заявляла, что регулярных войск РФ на территории Донбасса нет, а военные действия - исключительно внутренний конфликт Украины.