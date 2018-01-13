Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Румынский премьер пообещал вешать венгерских автономистов в Трансильвании
Геннадий Зюганов не стал комментировать информацию о 7,5 миллиардах рублей Павла...
США делают ставку на «Исламское государство»* для подрыва позиций Китая и России...
Предвыборный штаб Путина допечатает дополнительные подписные листы
Главная / Политика

Крымские татары заявили о поддержке Путина на выборах президента РФ

13 января 2018, 19:24  •  194 • Политика

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Общественный совет крымско-татарского народа, в который входят свыше 20 организаций крымских татар, в субботу принял резолюцию о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ 18 марта 2018 года. Об этом ТАСС сообщил глава совета Сейтумер Ниметуллаев.

"Сегодня мы собрали Общественный совет крымско-татарского народа, основная задача - обсудить выборы президента РФ. По итогам обсуждения мы приняли резолюцию в поддержку Владимира Владимировича Путина. Другого президента мы не представляем", - отметил собеседник агентства.

"Мы более 70 лет ждали реабилитации крымско-татарского народа, которой дождались только благодаря нашему президенту (весной 2015 года президент РФ подписал указ о мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов - прим. ТАСС). Более 20 лет [когда Крым был в составе Украины] мы просили, чтобы крымско-татарский язык был в Крыму государственным, а дождались этого только после воссоединения полуострова с Россией. Кроме того, в Крыму начали строить мечеть при поддержке президента", - отметил Ниметуллаев.

Общественный совет крымско-татарского народа был создан в ноябре 2014 года при крымско-татарской региональной общественной организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма"), которую также возглавляет Ниметуллаев. Всего в совет вошли более 20 крымско-татарских организаций. На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте - украинцы (15,7%), на третьем - крымские татары (12% населения). На полуострове крымско-татарский, как русский и украинский языки, является государственным.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Крым, который стал частью России в марте 2014 года, впервые будет выбирать главу российского государства. Всего в республике в день голосования откроются около 1,2 тыс. избирательных участков, отдать свой голос смогут порядка 1,5 млн крымчан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

194
Источник
Похожие новости
13 января 2018, 19:24
Крымские татары заявили о поддержке Путина на выборах президента РФ
13 января 2018, 19:24
Предвыборный штаб Путина допечатает дополнительные подписные листы
12 января 2018, 23:54
Клинцевич посоветовал Киеву учиться способности искать компромисс у лидера КНДР

13 января 2018, 03:09
ЦИК завершил прием документов у кандидатов для выдвижения на выборы президента РФ
12 января 2018, 19:24
Металлолом из Крыма ждёт отправки на Украину
13 января 2018, 11:39
США делают ставку на «Исламское государство»* для подрыва позиций Китая и России в Африке
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 января 2018, 16:28
Мы опять вступим в ЕС
07 января 2018, 01:32
Порошенко, традиция, короли
10 января 2018, 08:54
Ветераны спецслужб предупреждают Дональда Трампа
08 января 2018, 00:12
Смотрящий Петра по армии
12 января 2018, 09:39
Южноосетинский военторг для Донбасса. Привет от «Абхаза»!
10 января 2018, 12:09
Турецкое коварство, американская подлость
13 января 2018, 11:39
«Атлантический совет» устал…
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.