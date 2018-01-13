Крымские татары заявили о поддержке Путина на выборах президента РФ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Общественный совет крымско-татарского народа, в который входят свыше 20 организаций крымских татар, в субботу принял резолюцию о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ 18 марта 2018 года. Об этом ТАСС сообщил глава совета Сейтумер Ниметуллаев.

"Сегодня мы собрали Общественный совет крымско-татарского народа, основная задача - обсудить выборы президента РФ. По итогам обсуждения мы приняли резолюцию в поддержку Владимира Владимировича Путина. Другого президента мы не представляем", - отметил собеседник агентства.

"Мы более 70 лет ждали реабилитации крымско-татарского народа, которой дождались только благодаря нашему президенту (весной 2015 года президент РФ подписал указ о мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов - прим. ТАСС). Более 20 лет [когда Крым был в составе Украины] мы просили, чтобы крымско-татарский язык был в Крыму государственным, а дождались этого только после воссоединения полуострова с Россией. Кроме того, в Крыму начали строить мечеть при поддержке президента", - отметил Ниметуллаев.

Общественный совет крымско-татарского народа был создан в ноябре 2014 года при крымско-татарской региональной общественной организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма"), которую также возглавляет Ниметуллаев. Всего в совет вошли более 20 крымско-татарских организаций. На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте - украинцы (15,7%), на третьем - крымские татары (12% населения). На полуострове крымско-татарский, как русский и украинский языки, является государственным.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Крым, который стал частью России в марте 2014 года, впервые будет выбирать главу российского государства. Всего в республике в день голосования откроются около 1,2 тыс. избирательных участков, отдать свой голос смогут порядка 1,5 млн крымчан.