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Крымские татары призвали Турцию признать полуостров частью России

28 июля 2021, 14:10  •  137 • Политика
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в среду, 28 июля, обратился к турецким властям, призвав их быть последовательными, а также признать Республику Крым частью России.
«Если руководство Турции хочет быть последовательным, и поддержка крымских татар это не политический пиар, то полуостров необходимо признать частью РФ. Мы дома, и это наш выбор», — сказал он «РИА Новости».
При этом Умеров указал на то, что РФ никого не просит и не принуждает признавать полуостров частью страны. Однако он отметил, что де-факто и де-юре Крым находится в составе России при поддержке 96% населения региона.
По словам главы региональной автономии крымских татар, признание полуострова частью России необходимо в первую очередь странам-партнерам, которые хотят выстраивать конструктивные взаимоотношения с РФ.
«Если Турция готова обсуждать вопросы признания и выставить на торги Турецкую республику Кипр, это их дело, у нашей страны нет необходимости за кем-либо бегать», — заключил Умеров.
Накануне профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил «Ленте.ру», что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимость самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.
В Кремле, свою очередь, негативно отнеслись к предложению турецкого ученого. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские регионы никогда не будут предметом каких-либо сделок.
Тогда же глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил неуместность проводить аналогии по признанию Крыма и Северного Кипра. Он отметил, что многие турецкие бизнесмены хотели бы развивать бизнес в Крыму, поэтому Анкаре выгодно было бы признать Крым российским.
В апреле этого года президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. На встрече турецкий лидер отметил, что Турция не признает «аннексию Крыма» и поддерживает суверенитет и целостность Украины.
В РФ такую позицию назвали неправильной. Песков выразил мнение, что Москва однажды сможет переубедить Анкару и направить турецкую сторону на верную позицию по крымскому вопросу.
Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ.
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