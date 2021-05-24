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Крымские санатории заподозрили в помощи мигрантам-нелегалам
24 мая 2021, 17:30 • 137 • Политика
Крымские санатории заподозрили в помощи мигрантам-нелегалам. ФСБ проводит проверку.
Сотрудники ряда крымских санаториев могут быть вовлечены в организацию нелегальной миграции. Об этом в понедельник сообщает региональное управление ФСБ России.
По версии следователей, некие посредники передавали всю необходимую информацию о зарубежных "гостях", а санатории изготавливали фиктивные приглашения на лечение, которые дают право на въезд в Россию даже в условиях коронавирусных ограничений.
В итоге были возбуждены уголовные дела по статьям "Организация незаконной миграции с использованием служебного положения" и "Пособничество в организации незаконной миграции".
Ранее сообщалось, что прокуратура России потребовала 9 лет для главы так называемого "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова. Он обвиняется в организации массовых беспорядков, которые случились в Крыму незадолго до проведения народного референдума и унесли жизни двух человек.
Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что отказ признавать референдум со стороны некоторых стран является нарушением права народа на самоопределение.
*"Меджлис крымско-татарского народа" - организация, деятельность которой в России запрещена.
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