Крымские пограничники задержали двух находившихся в розыске украинцев

В автомобильном пункте пропуска «Армянск» задержаны два гражданина Украины, находившихся в розыске. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ России по региону.

Один из задержанных объявлен в федеральный розыск с 2016 года. Он обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности.

Второго разыскивали силовики Евпатории по обвинению в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Оба гражданина Украины переданы сотрудникам правоохранительных органов.

В апреле сообщалось, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым за месяц задержали пять человек, объявленных в федеральный розыск.