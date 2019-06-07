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Крымские пограничники задержали двух находившихся в розыске украинцев

07 июня 2019, 14:09  •  166 • Украина
В автомобильном пункте пропуска «Армянск» задержаны два гражданина Украины, находившихся в розыске. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ России по региону.
 
РИА Новости
 

Один из задержанных объявлен в федеральный розыск с 2016 года. Он обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности.

Второго разыскивали силовики Евпатории по обвинению в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Оба гражданина Украины переданы сотрудникам правоохранительных органов.

В апреле сообщалось, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым за месяц задержали пять человек, объявленных в федеральный розыск.

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