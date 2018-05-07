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Крымские пограничники отрабатывают освобождение "захваченного" судна в Азовском море

07 мая 2018, 11:09  •  142 • В России

В понедельник 7 мая в Азовском море проходят учения крымских пограничников. Сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым отработают методы борьбы с пиратством.

- Планируется освободить рыболовецкое судно, которое захватили условные "пираты" или "террористы", - рассказали КП-Крым в пресс-службе погрануправления.

Учения идут в районе Керченского пролива.

Напомним, 25 мая Украина захватила крымское рыболовецкое судно "Норд", на борту которого находились 10 моряков. Они рыбачили в нейтральных водах, однако под дулом пулемета их отконворировали в украинский порт Бердянск, обвинив в незаконном пересечении украинской границы и незаконном вылове рыбы. Экипаж отделался штрафами, а вот капитану грозит уголовная ответственность. При этом моряки не могут попасть домой: их не пропускают через границу по российским документам.

В МИД РФ такие действия сразу окрестили пиратством и заявили, что Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры.

После этого инцидента Россия усилила контроль за рыболовецкими судами: в Азовском море постоянно дежурит катер погрануправления, а рыбаки заранее сообщают о выходе в море.

Кроме того, усилен контроль за иностранными судами, следующими в порты Украины: пограничники проверяют документы у каждого экипажа. Иностранцы относятся к этому с пониманием, а вот незалежная уже публично возмутилась и в очередной раз назвала Россию "агрессором".

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