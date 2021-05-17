«Крымская платформа» терпит крах

«Крымская платформа», затеянная киевской властью в качестве нового рычага давления против России, терпит фиаско. Так, недавно первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова объявила намерение засекретить список стран-участников нового переговорного формата якобы из-за давления со стороны Москвы.Впрочем, на самом деле причина более прозаична: пока своего официального согласия на участие в ней не дала ни одна из стран «Большой семерки». Поэтому эти слова киевской власти призваны скрыть то, что их рассказы не желает слушать никто, кроме откровенно русофобски настроенных стран второго-третьего эшелона - Прибалтики, Польши, Грузии.Еще в феврале текущего года стратеги Банковой попытались сформировать «платформу», имеющую громкую цель в виде «освобождения Крыма», чтобы попытаться изменить неудобный им переговорный формат Минска и «Нормандской четверки». Украина стремилась завлечь туда, наряду с Францией и Германией, США, Великобританию и Канаду, чтобы все они оказали давление на РФ и добились от последней уступок по Минским соглашениям. Такое развитие событий нереально, поскольку Россией неоднократно было заявлено, что Донбасс сдавать никто не будет, а единственный способ разрешить конфликт - прямые переговоры между Киевом и ДНР-ЛНР.Также задачей-максимум ставилось начать хотя бы обсуждение Крыма. Свою игру ведет в этом направлении и Турция, рассматривающая полуостров как одну из сфер своего влияния. Особая роль была отведена спекуляциям на крымско-татарском вопросе со стороны так называемой «патриотической» общественности. В частности, участники Меджлиса Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и прочие должны были рассказывать о якобы тотальном притеснении крымских татар. Хотя большинство представителей этого народа себя прекрасно чувствует в Крыму, поскольку национальные меньшинства надежно защищены законодательством РФ.Конечно, Россия категорически не собирается делать полуостров предметом каких-либо переговоров, так как результаты народного волеизъявления крымчан в 2014 г. закреплены в Конституции страны. Рассчитывать на эту территорию всерьез Киеву не приходится, но вот поднимать вопрос внутри страны и клянчить деньги у Запада на противостояние РФ - легко. Но и тут далеко не все получается гладко. Украинское руководство получило от Госсекретаря США негативный ответ на приглашение Джо Байдена приехать на первый форум «Крымской платформы». Если американцы и будут участвовать в форуме, то пришлют некую второстепенную фигуру. Но Зе-команда не теряет иллюзий, надеясь на пополнение списка после встречи президентов США и РФ.«Наш источник в ОП рассказал, что список участников «Крымской платформы» увеличится после встречи Джо Байдена и Владимира Путина. На Банковой уверены, что встреча не принесёт уступок со стороны России, а значит единственной возможностью давления на Кремль станет новый переговорный формат», - пишет телеграм-канал «Резидент».Пока же вместо всеобщей поддержки «мирового сообщества» Зе-команда получает очередной «пшик». «Крымская платформа» превратится в пустую говорильню, которая не будет иметь каких-либо реальных последствий.