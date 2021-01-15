«Крымская платформа» доведёт до перекрытия поставок дизеля для Украины – эксперт

Идею «крымской платформы» украинскому руководству подсунули внешние игроки, которые заинтересованы в углублении раскола с Россией, а для самой Украины она будет означать окончательное прикрытие «лавочки» торговли с Россией.Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев.«Как вы думаете, кто подсунул власти идею «крымской платформы»? Откуда взялась эта идея и откуда, кто и как подсунул украинской власти инициативу объединить так называемые донбасский и крымский кейсы? Ведь только совсем уж недалекий обыватель не понимает, что как только произойдет это объединение двух разных проблем (хотя и совпавших по времени, по характеру и с участием одних и тех же игроков) в одну политическую позицию, получение этой позиции широкой специфической поддержки (а вероятнее всего, в «Крымскую платформу» сыграют участники «Бритамерики», то есть, дипломатия США, дипломатия Великобритании, наверное, Турция, которой очень выгодна эта ситуация – она входит в крымскую проблему, входит в крымской кейс, имея большой интерес и к Крыму, и к судьбе крымских татар, большая часть которых проживают в Турции, являются гражданами Турции).Это означает и окончательное оформление исторического разлома с Россией, с которой вместо обещанных переговоров, какого-то понятного, откровенного разговора о будущем – будет еще один виток настоящий холодной войны (горячую пока исключаю) и резкое изменение даже нынешнего специфического «гибридного» экономического режима.У нас нет правовой базы, стратегический договор о дружбе не работает, торговые соглашения практически все приостановлены, и, тем не менее, многомиллиардная торговля происходит – и по критическому, и по суррогатному импорту. Что, в России не знают, что Украина пользуется российским газом через хаб, еще и наваривая? Раньше наваривали через олигархические схемы напрямую, сейчас есть словацкий хаб – все имеют свою ренту. Я уже не говорю о дизеле, о бензине. Так вот, эта лавочка может прикрыться в 2021 году – именно потому, что Украина заняла однозначную позицию большого раскола через «крымскую платформу», – заключил Андрей Ермолаев.