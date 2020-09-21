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Крымчанину закрыли рот в ООН

21 сентября 2020, 19:35  •  228 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
На представителя российского полуострова пожаловались посланцы Киева
Ведущий заседания Европейского регионального форума ООН, который проходит в режиме видеоконференции, прервал на полуслове речь сопредседателя ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца. Об этом он сам поведал РИА "Новости".
"Модератор форума на словах "российский Крым" меня оборвала, не дав до конца озвучить свое выступление. Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны",
– предположил Чегринец.
Крымчанин отметил, что в результате он не смог высказаться о вмешательстве западных медиа в ситуацию в Белоруссии. Белорус по происхождению Чегринец руководит в Крыму общиной выходцев из этой бывшей советской республики.
Ранее в мае месяце текущего года украинская делегация отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по формуле Аррии, куда приехали представители российского полуострова. Демарш Киева тогда также поддержали посланцы США, Великобритании и Эстонии. По мнению главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной, власти этих стран просто не хотят слышать правду из уст самих крымчан.

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