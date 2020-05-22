Крымчанин заставил ООН услышать неприятную правду об украинской блокаде

"Как в XXI веке можно отключить 2,5 миллиона людей воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу", - всё это заставил выслушать участников заседания Совбеза ООН по формуле Арриа крымско-татарский общественник, депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.

Во время своего выступления он не стал скрывать неприятной правды об украинской блокаде полуострова, а также открыл участникам заседания очевидную истину - то, что творит Украина с Крымом вот уже 6 лет, блокируя подачу воды, "противоречит всем основам международного права".

Напомним, поставку воды по Северо-Крымскому каналу Украина заблокировала после того, как Крым вернулся в состав России в 2014 году. Тогда на референдуме абсолютное большинство жителей высказались за присоединение к Российской Федерации. Однако в Киеве до сих пор отказываются признавать итоги народного голосования, считая полуостров "аннексированным" и "оккупированным" Россией. Подобной позиции придерживается и Запад, включая США и страны Евросоюза.

Эрвин Мусаев обратил внимание участников на то, что тема украинской блокады Крыма "крайне редко звучит в мировых средствах массовой информации". Он высказал уверенность в том, что решать водную проблему крымчан необходимо с учётом того, что полуостров - территория России.

"Уверен, что на площадке ООН нужно найти ресурсы для решения и этой проблемы", - цитирует РИА Новости слова Мусаева.