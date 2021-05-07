Крымчанин потребовал от США "подать пример" и вернуть Аляску

Крымский депутат Юрий Гемпель прокомментировал призыв Госдепа США вернуть полуостров под контроль Киева. Он предложил Вашингтону подать пример и вернуть России Аляску.

В России одёрнули Госдеп США за настойчивый призыв вернуть Крым Украине. Пост с призывом о том, что Украина должна получить "полный контроль над полуостровом", появился на русскоязычной странице американского Госдепа в Facebook.

Это заявление прокомментировал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его мнению, заявления, которые продолжают исходить от американской стороны о Крыме, бестолковые и исторически безграмотные.

Он в ответ на наставления Штатов призвал их подать пример "исторической и территориальной справедливости".

По его мнению, в таком случае России должна отойти Аляска.

"Можно подать пример всему миру и вернуть России её исторические владения в Северной Америке - Аляску", - цитирует его слова РИА Новости.

Политик подчеркнул, что в общем заявление Госдепа США по Крыму является грубым вмешательством во внутренние дела России и посягательством на её законные территории.

"В мире все прекрасно осознают, что полуостров был российским и оказался в составе Украины ошибочно", - жёстко добавил он.