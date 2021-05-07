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Крымчанин потребовал от США "подать пример" и вернуть Аляску

07 мая 2021, 23:05  •  80 • Политика
Крымский депутат Юрий Гемпель прокомментировал призыв Госдепа США вернуть полуостров под контроль Киева. Он предложил Вашингтону подать пример и вернуть России Аляску.
В России одёрнули Госдеп США за настойчивый призыв вернуть Крым Украине. Пост с призывом о том, что Украина должна получить "полный контроль над полуостровом", появился на русскоязычной странице американского Госдепа в Facebook.
Это заявление прокомментировал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его мнению, заявления, которые продолжают исходить от американской стороны о Крыме, бестолковые и исторически безграмотные.
Он в ответ на наставления Штатов призвал их подать пример "исторической и территориальной справедливости".
По его мнению, в таком случае России должна отойти Аляска.
"Можно подать пример всему миру и вернуть России её исторические владения в Северной Америке - Аляску", - цитирует его слова РИА Новости.
Политик подчеркнул, что в общем заявление Госдепа США по Крыму является грубым вмешательством во внутренние дела России и посягательством на её законные территории.
"В мире все прекрасно осознают, что полуостров был российским и оказался в составе Украины ошибочно", - жёстко добавил он.

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