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Крымчанин о том, что будет, если Украина попытается захватить Крым / Украина РЕАЛИИ

01 апреля 2021, 20:40  •  27 • Украина
Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает «стратегию возвращения Крыма» в состав Украины. Однако надо понимать, что любая агрессия против Крыма со стороны Украины или любого другого государства вынудит Россию принять самые жесткие меры. Подробности смотрите в видео...


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