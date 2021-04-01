Крымчанин о том, что будет, если Украина попытается захватить Крым / Украина РЕАЛИИ

Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает «стратегию возвращения Крыма» в состав Украины. Однако надо понимать, что любая агрессия против Крыма со стороны Украины или любого другого государства вынудит Россию принять самые жесткие меры. Подробности смотрите в видео...