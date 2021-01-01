Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Китае заметили "хитрые манёвры" Кремля: "Удар" по Украине ...
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономис...
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
Главная / Украина

Крымчане жестко ответили на новогодние призывы Зеленского

01 января 2021, 23:55  •  122 • Украина
Крымчане высмеяли новогоднее желание Владимира Зеленского написать о принадлежности Крыма Украине на песке в Ялте. В социальных сетях ему тут же напомнили о специфике крымского побережья.
«Видимо, в кресле президента встроено психотропное оружие (конечно, русское, если что): каждый севший в него однажды становится умственно отсталым, транслирующим внушаемые генератором случайных слов речи», — пишут жители полуострова в местных чатах Viber.
«Кто-нибудь объясните комику, что в Ялте нет песка! Хоть бы географию выучил, что ли. Это вам не в «95 квартале» играть, здесь хоть немного думать надо», ― поделился с корреспондентом ФАН своим мнением, перебравшийся в Крым одессит Алексей Драгунов.
 «Классика жанра! Надо меньше пить, а в случае с Зеленским — употреблять психотропные вещества», ― пишут жители полуострова в одном из чатов Симферопольского района.
Напомним, в новогоднем поздравлении президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Крыма и Донбасса перевести часы на час назад и встречать Новый год по украинскому времени. Также он выразил желание написать, что Крым ― это Украина не в соцсетях, а на песке в Ялте.
Ранее новогоднее выступление Владимира Зеленского назвали бездарной постановкой.
Автор: Сергей Воробьев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



122
Источник
Похожие новости
31 декабря 2020, 17:40
Волонтер Майдана рассказала о наступившей на Украине нищете
01 января 2021, 08:20
Зеленский захотел написать о «принадлежности Крыма Украине» на песке в Ялте
01 января 2021, 17:30
"Фарш, Вова, назад не провернёшь": Призвавшего крымчан Зеленского заплевали
31 декабря 2020, 18:35
Ярош угрожает Зеленскому и требует отказаться от Минска-2
31 декабря 2020, 18:35
Порошенко похвастался причастностью к операции с «вагнеровцами», и пообещал вывести на чистую воду «предателей» и Россию
01 января 2021, 21:10
Последняя комедия с Зеленским грозит ему импичментом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 января 2021, 03:45
В Китае заметили "хитрые манёвры" Кремля: "Удар" по Украине нанесут... из Ярославля - Sohu
26 декабря 2020, 01:05
Экономист разоблачил мировой план против России: "У нас есть единственный выход…"
26 декабря 2020, 01:05
"Это вам за пацанов!": Названы две причины провала эвакуации лётчика Филипова в Сирии
26 декабря 2020, 01:05
Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа
26 декабря 2020, 13:00
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
29 декабря 2020, 10:40
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сбылся, дальше - "мировой шухер"
26 декабря 2020, 17:30
Война миров: 40 лет назад в Москве произошло убийство на «Ждановской»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.