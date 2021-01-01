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Крымчане жестко ответили на новогодние призывы Зеленского
01 января 2021, 23:55 • 122 • Украина
Крымчане высмеяли новогоднее желание Владимира Зеленского написать о принадлежности Крыма Украине на песке в Ялте. В социальных сетях ему тут же напомнили о специфике крымского побережья.
Напомним, в новогоднем поздравлении президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Крыма и Донбасса перевести часы на час назад и встречать Новый год по украинскому времени. Также он выразил желание написать, что Крым ― это Украина не в соцсетях, а на песке в Ялте.
Ранее новогоднее выступление Владимира Зеленского назвали бездарной постановкой.
Автор: Сергей Воробьев
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