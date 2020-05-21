Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это н...
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
Польша помогла "Северному потоку-2", разорвав газовый контракт с Росси...
Главная / Политика

Крымчане развеют мифы о жизни на полуострове в ООН

21 мая 2020, 21:55  •  86 • Политика
Фото: pixabay.com
Общественники российского полуострова намерены пробить информационную блокаду со стороны Незалежной и ее союзников на Западе
Этнические украинцы Крыма в рамках специального формата Совета Безопасности ООН расскажут о реальной жизни в регионе и попытаются развенчать разные мифы, сочиненные украинскими властями и их нынешними западными партнерами. Об этом сообщила глава украинской общины Республики Анастасия Гридчина.
Неформальная видеоконференция Совбеза состоится в четверг, 21 мая. Кроме России в ней заявили свое участие Украина, США, Германия, Эстония, Великобритания. Надо полагать, выступление крымских украинцев с российским гражданством вызовет у них бурную реакцию.
"Для нас участие в мероприятии подобного уровня – уникальный опыт. Никогда ранее крымские общественники не были допущены на площадку Совета Безопасности ООН", – рассказала в интервью "Взгляду" Гридчина.
По ее словам, эта неформальная площадка, которую называют "формулой Аррии" по имени венесуэльского дипломата Диего Аррии, станет редкой возможность заявить о себе и рассказать правду о жизни на полуострове.
"Самое главное, чего хотелось бы добиться – развенчать мифы, которыми западные коллеги окружили существование Крыма. Сегодня мы в очередной раз попытаемся пробить информационную блокаду, рассказать правду о жизни украинцев в Крыму", – подчеркнула она.
Также крымчанка намерена открыть глаза Западу "на варварскую ситуацию с дискриминацией русского языка" в нынешней Незалежной и нарушения прав русскоязычных граждан этой страны.
Гридчина надеетеся, что в Совбезе ООН ее не станут прерывать, как это делала украинская делегация в ОБСЕ с криками и стучаньем ногами, и всю необходимую правду она донесет до слушателей.
Напомним, в ноябре 2019 г. посланники Незалежной устроили скандал, пытаясь сорвать выступление представителей Крыма на форуме Совета ООН по правам человека в Женеве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
21 мая 2020, 13:55
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали истерику у местных
21 мая 2020, 01:55
"Ведёт себя как дурачок. Или придуривается": Политолог дал оценку году правления Зеленского
21 мая 2020, 05:55
"Хорошая попытка, офицер": Российского журналиста пыталась спровоцировать экс-агент ЦРУ
21 мая 2020, 03:55
The Times нашла сбившего Boeing MH17: Без вранья не обошлось
21 мая 2020, 09:55
Борьба за "Северный поток - 2" становится ожесточённой: Эксперты оценили манёвры немцев
21 мая 2020, 09:55
МИД Украины обиделся на Россию за Зеленского
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 мая 2020, 07:55
Экс-депутат Рады призвал ввести миротворцев в Киев, чтобы спасти Украину от геноцида
14 мая 2020, 23:55
"Просто уничтожат": Эксперт объяснил, почему пока не может открыть правду о трагедии с MH17
21 мая 2020, 07:25
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
18 мая 2020, 22:55
Эксперт: Москва готовит "сюрприз" для Лукашенко
15 мая 2020, 01:55
Неожиданный подарок отцу на день рождения раскрыл семейный скелет в шкафу
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении
19 мая 2020, 03:55
Все дело в спичках: как СССР выиграл торговую войну с Америкой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.