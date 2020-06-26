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Крымчане посмеялись над обещанием Зеленского вернуть их на Украину

26 июня 2020, 22:00  •  38 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Жители полуострова считают, что это все пустые слова лидера Незалежной
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно больше внимания уделять собственным государственным символам, чем раздавать украинцам пустые обещания об установке в российском регионе крымско-татарского флага. Так прокомментировал сегодняшнее заявление лидера Незалежной на тему будущего нашего полуострова руководитель республиканской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
По его словам, нынешний украинский президент опоздал также, как и пять его предшественников.
"Дальше пустых обещаний не пойдет. Заверяю президента Украины, что с 2014 года крымско-татарский флаг поднимается на всех национальных, культурных и религиозных праздниках, и все крымчане с радостью это воспринимают", – цитирует РИА "Новости" Умерова.
Он напомнил, что когда полуостров был под юрисдикцией Киева крымскими татарами Киев не занимался вообще, в том числе национальным символам этого народа.
Умеров посоветовал пану Зеленскому больше внимания уделять гражданам Незалежной, суверенитету украинского государства и его символике.
Ранее в пятницу, 26 июня, в День крымско-татарского флага в аэропорту Херсона один из активистов презентовал президенту стяг своего народа. Пан Зеленский тут же обещал "вернуть" Крым и его жителей на Украину. До этого он будет хранить флаг в своем кабинете, смотреть на него и помнить о полуострове.
Сегодня наш крымскотатарский флаг празднует день рождения. Наш символ на флаге насчитывает сотни лет, но особенно греет сердце, что с 2014 года наше знамя развевается рядом с российским триколором. Наш флаг виден на площадях и зданиях, по всему Крыму. Ег.. https://t.co/PxCFuGImXF
— Руслан Бальбек (@RuslanBalbek) June 26, 2020

Обратим внимание экс-комика, что российские крымские татары давно гордятся тем, что их знамя с 2014 г. развивается рядом с триколором по всему Крыму на всех зданиях и площадях. Об этом сегодня написал депутат Госдумы от Республики Руслан Бальбек.

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