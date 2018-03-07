Крымчане думают как встретить Ксению Собчак, если Украина позволит ей приехать на полуостров

Кандидат в президенты России Ксения Собчак попросила у Украины разрешение посетить Крым. Жителей полуострова это, мягко говоря, не устроило. Мол, причем тут незалежная? Тогда крымчане стали рассуждать в социальный сетях, как красиво встретить Ксюшу.

- Как встречать будем? (Просьба в обсуждении не касаться внешнего вида кандидата, её матери, Дома-2 и т.п., а вносить конструктивные предложения), - написал администратор группы "Крымоустройство" в Facebook Сергей Киселев.

"Комсомолка" публикует некоторые предложения пользователей Facebook.

Фото: www.facebook.com/groups/crimealife/

Что предлагают крымчане?

Родион Михайлов: Святой водой брызгать (но не лить!).

Natalia Robinson: Полный бойкот по всем статьям. Это не кандидат, одна поездка в США чего стоит. Демократия явно не вседозволенность.

Надежда Бройко: Пусть приезжает! Добро пожаловать! Пусть увидит своими глазами "оккупацию".

Александра Латушко: Я думаю, получится как с Порошенко в 2014-ом... (Возможно, придется убегать от народа, как в 2014 году это делал нынешний президент Украины Петр Порошенко)

Сергей Киселев: Если бы это зависело от меня, то я показал бы ей гостеприимный, вежливый и гордый Крым. Обязательно устроил бы поездки на масштабные стройки, экскурсию на 35 батарею и экскурсию, например, в селе Пташкино Ленинского района, чтобы она могла убедиться до чего Украина довела наш полуостров. Абсолютно понятно, что она не одна приедет, а со своей съёмочной группой и задача этой группы будет заключаться в том, чтобы показать "искривленное злобой лицо крымского ватника". Не надо помогать провокаторам. Хотя, не уверен, что Украина даст разрешение кандидату на должность Президента РФ, так как она не признаёт выборы в Крыму.

Вячеслав Мироновский: Думаю нужно вообще не реагировать, не ходить на встречи, журналистам не освещать приезд и вообще полный игнор... Но думаю в таком случае, она скорее всего кого-нибудь наймет, что бы ей рожу набили..... Всё для хайпа.

Ольга Михайлицкая: Ух встретим, пусть только приедет!

Валерий Лавринян: С точки зрения пограничных процедур я бы действовал сугубо формально, по закону. Как я понимаю, в случае разрешения Ксении Анатольевне шлепнут в загранпаспорт штамп с тризубом о пересечении границы. Поскольку для перемещения внутри РФ никаких отметок не требуется, то такой штамп автоматом делает ее паспорт недействительным и подлежащем замене. На основании чего наши погранцы заворачивают Ксюшу попастись на нейтральной полосе или вернуться на территорию 404. Потом ей придётся ехать в ближайшее консульство и получать справку о подтверждении своего гражданства, так как с "вилкой" в паспорте и без российского штампа о выезде её вообще могут в РФ не пустить. Имеют полное право.

Мария Афанасьева: Встретить могучею толпой молча и пристально глядя в глаза.

Галина Гуркина: Мораторий въезда в Крым из Украины на какое то время. Просто перекройте.

Виктор Тур: И чего мы вообще ее должны встречать? Никак. Пусть походит, поездит, выступит в пустых залах... Зачем ее пиарить.

Анна Раковская: Забросать сеном!