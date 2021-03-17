Крымчан вызвали в ООН, но высказаться не дали: Запад опять проигнорировал просьбы России

Россия неоднократно просила представителей международного сообщества приехать в Крым и прекратить выдвигать обвинения в "оккупации". Но Запад снова проигнорировал эти призывы. Крымчан даже вызвали в ООН, но высказаться не дали.

По инициативе России состоялась неформальная встреча Совета Безопасности ООН по формуле Арриа. В мероприятии приняли участие представители дипломатического сообщества из США, Германии, Франции, Великобритании. Ничего нового они не сообщили.

Постпред Соединённых Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что российскую принадлежность Крыма США признавать не собираются. Полуостров американцы считают украинским и призывают Россию вернуть его, а также "прекратить агрессию".

Французский дипломат Николя де ла Ривьер от имени своей страны заявил: присоединение Крыма - нарушение целого ряда международных соглашений. Например, Устава Организации Объединённых Наций, а также принципов и обязательств ОБСЕ и Будапештского меморандума.

Постоянный представитель ФРГ при ООН Кристоф Хойсген долго критиковал Москву, затронув не только тему Крыма, но и "отравления" Навального, ситуацию в Сирии, крушение MH17. Он отметил, что у Берлина нет доверия к "российской риторике".

Крымчан вызвали в ООН, но высказаться не дали, хотя постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя призывал это сделать.

"Я прошу вас принимать во внимание то, что сейчас с нами сегодня находятся реальные люди, которые живут в Крыму. Вы можете спросить у них, что они думают про эту ситуацию", - произнёс он.

Дипломат отметил, что высказанное на заседании повторяет то, о чём говорилось 12 марта. Небензя в очередной раз позвал представителей международного сообщества посетить Крым, чтобы те ознакомились с реальным положением дел.