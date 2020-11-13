Крым жестко ответил на идею ЕС о переговорах по статусу полуострова

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Инициатива европейских депутатов побила здравый смысл

Идея Европарламента об учреждении должности специального представителя Евросоюза по Крыму является бесполезной. Такое заявление сделал руководитель рабочей группы при постпредстве республики при президенте РФ Александр Молохов.

Ранее украинская дипмиссия в ЕС заявила, что комитет Евросоюза по внешней политике поддержал доклад по Незалежной, в котором говорится о "незаконной аннексии" и военном укреплении полуострова, а также необходимости назначения европейского представителя по Крыму и Донбассу для переговоров по "деоккупации" территорий, о чем говорится на официальной странице украинского ведомства в "Фейсбук".

Молохов заявил в ответ, что "псевдоинициатива" парламента ЕС не стала бы предметом повышенного внимания, однако в этот раз европейские законодатели решили учредить пост специального уполномоченного лица по Крыму, не представляющего никакой дипломатической ценности, а само решение лишено всякой логики и здравого смысла, передает РИА "Новости".

Ранее представитель офиса президента Украины Антон Кориневич заявил, что Киев намерен воспользоваться проблемой водоснабжения в Крыму для ускорения процесса по "деоккупации" полуострова и оказания давления на самого "оккупанта".

В 2020 году Рада зарегистрировала законопроект о запрете "отрицания факта военной агрессии" со стороны России для всех местных СМИ.