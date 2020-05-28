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Крым жестко ответил на американский призыв к водной блокаде
28 мая 2020, 22:55 • 115 • Политика
Поведение Штатов окрестили кощунством
В Крыму жестко ответили на призывы США к водной блокаде полуострова. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов полуострова Роман Чегринец назвал высказывание экс-посла Америки на Украине Джона Хербста кощунством.
Спикер отметил, что США пора перестать думать, почему ее не любят во всем мире.
"Да все просто: не надо совать свой длинный звездно-полосатый нос в дела других независимых государств. Ибо рано или поздно нос могут прищемить", – цитирует Чегринеца РИА "Новости".
Он добавил, что крымчане не боятся никаких санкций, ведь самое главное, что в настоящий момент они дома. Кроме того, спикер уточнил, что на Украине очень часто говорят о патриотизме и любви к своей стране, но как только речь заходит о "командах из-за океана", политика государства меняется.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что Незалежная пожаловалась на незаконные американские лаборатории на территории страны.
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