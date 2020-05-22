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Крым Зеленскому... "Такая зая": Сатановский напомнил, о чём молчит президент Украины

22 мая 2020, 15:55  •  196 • Политика
Президент Украины очень любит говорить о Крыме, а вот о действительно важных проблемах своей страны предпочитает помалкивать. О чём молчит Зеленский, напомнил политолог Евгений Сатановский. "Может, его б и выслушали, - намекнул он украинскому лидеру, иронично поддев его: - Такая зая!"
Владимир Зеленский обижается на Россию, которая, в отличие от Запада, игнорирует все его попытки завести разговор об "украинском" Крыме. И тут нечему удивляться, считает Евгений Сатановский: Зеленский, хоть и "красавец, умница, весельчак", вообще "очень непонятливый - всё ещё юмористом работает".
Политолог в своём Телеграм-канале дал президенту Украины совет - как сделать так, чтобы с тобой наконец начали вести серьёзный диалог. Для этого, считает Сатановский, ему стоит начать разговор на другие темы:
Поговорил бы он с Владимиром Владимировичем про ЕврАзЭС, на предмет участия в этом экономическом альянсе Украины. Может, его б и выслушали. Про отмену под тридцатилетие Беловежских соглашений выдвинул бы инициативу. И рассказал, как Украина отношения с Россией будет восстанавливать. Всякие. Экономические, политические, оборонные, военно-технические, транспортные, человеческие.
Но Зеленский эти проблемы старательно замалчивает. Например, не говорит на тему русского языка, общей памяти о войне, о "нацистах и националистах всех мастей".
Его бы интересно было послушать. Но он про это говорить не хочет, а хочет про Крым. Такая зая!
Также Сатановский признался, что ему "страшно хотелось бы услышать от Зеленского про Минские соглашения".
А также про войну в Донбассе - но не о "российской оккупации" и не о сбитом "Боинге", а про прекращение войны и "интеграцию Донбасса в украинское политическое пространство на его, Донбасса, условиях".
Но это тема не его. Его - гадить Москве, Донецку и Луганску, где получится, юлить, выкручиваться и из последних сил врать по поводу и без повода. А скоро, судя по всему, он и войну начать может - большую, настоящую. С него станется.
Сатановский напомнил Зеленскому и о его обещаниях собственному народу, которые он выполнять "с самого начала не собирался".
В общем, роскошный президент. Хотя и непонятливый,
- заключил Сатановский. А о Крыме с ним в России всё равно не будут разговаривать - "закрыта тема".

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