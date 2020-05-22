Крым Зеленскому... "Такая зая": Сатановский напомнил, о чём молчит президент Украины

Владимир Зеленский обижается на Россию, которая, в отличие от Запада, игнорирует все его попытки завести разговор об "украинском" Крыме. И тут нечему удивляться, считает Евгений Сатановский: Зеленский, хоть и "красавец, умница, весельчак", вообще "очень непонятливый - всё ещё юмористом работает".

Политолог в своём Телеграм-канале дал президенту Украины совет - как сделать так, чтобы с тобой наконец начали вести серьёзный диалог. Для этого, считает Сатановский, ему стоит начать разговор на другие темы:

Поговорил бы он с Владимиром Владимировичем про ЕврАзЭС, на предмет участия в этом экономическом альянсе Украины. Может, его б и выслушали. Про отмену под тридцатилетие Беловежских соглашений выдвинул бы инициативу. И рассказал, как Украина отношения с Россией будет восстанавливать. Всякие. Экономические, политические, оборонные, военно-технические, транспортные, человеческие.

Но Зеленский эти проблемы старательно замалчивает. Например, не говорит на тему русского языка, общей памяти о войне, о "нацистах и националистах всех мастей".

Его бы интересно было послушать. Но он про это говорить не хочет, а хочет про Крым. Такая зая!

Также Сатановский признался, что ему "страшно хотелось бы услышать от Зеленского про Минские соглашения".

А также про войну в Донбассе - но не о "российской оккупации" и не о сбитом "Боинге", а про прекращение войны и "интеграцию Донбасса в украинское политическое пространство на его, Донбасса, условиях".

Но это тема не его. Его - гадить Москве, Донецку и Луганску, где получится, юлить, выкручиваться и из последних сил врать по поводу и без повода. А скоро, судя по всему, он и войну начать может - большую, настоящую. С него станется.

Сатановский напомнил Зеленскому и о его обещаниях собственному народу, которые он выполнять "с самого начала не собирался".

В общем, роскошный президент. Хотя и непонятливый,

- заключил Сатановский. А о Крыме с ним в России всё равно не будут разговаривать - "закрыта тема".