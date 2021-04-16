Крым защитят от иностранных кораблей: Минобороны опубликовало список закрываемых зон Чёрного моря

Управление навигации и океанографии Минобороны России опубликовало список закрываемых зон Чёрного моря. Крым защитят от иностранных кораблей.

Согласно опубликованному бюллетеню, мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов будет закрыт в трёх районах Чёрного моря. Речь идёт о территориальных водах России. Запрет будет действовать с 24 апреля (с 21:00) по 31 октября (тоже до 21:00).

В ведомстве пояснили, что закрывают вытянутый участок акватории вдоль крымского побережья. Эта зона начинается примерно возле Севастополя и заканчивается Гурзуфом. Второй участок – прямоугольный район у Керченского полуострова, третий – район на западе Крыма.

Согласно документу, подход к Керченскому проливу и сам пролив в отписанные зоны не входит. Также отмечается, что все участки ограничиваются "внешними границами территориального моря России".