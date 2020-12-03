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Крым забрали у турок Екатерина II и Потёмкин. Украина ни при чём: Экс-глава Франции дал урок истории
03 декабря 2020, 15:00 • 136 • Политика
Крым - это Россия. Полуостров отвоевали у турок императрица Екатерина II и Потёмкин. Украины тогда не было, напомнил экс-президент Франции Валери Жискар д’Эстен.
"Крым - это Россия. В конце войны, когда Сталин провёл конференцию по послевоенному устройству, где он её провел? В Крыму, в Ялте. И там были Рузвельт и Черчилль", - напомнил экс-президент Франции.
По словам политика, Крым отобрали не у Украины. Крым перешёл под юрисдикцию России благодаря русской императрице Екатерине II и знаменитому Григорию Потёмкину. И отвоевали полуостров не у Украины, а у турок.
Д’Эстен добавил, что, конечно, можно обсудить, как Крым вернулся в Россию в 2014 году. Но следует помнить, что там прошёл всенародный референдум. Слова политика прозвучали в эфире телеканала "Россия 24".
Экс-президент Франции Валери Жискар д’Эстен умер от последствий коронавируса. О его смерти ранее сообщил Царьград. Политику было 94 года, и в последнее время он несколько раз попадал в больницу.
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