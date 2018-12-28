Крым за забором: сотни вибрационных и радиолучевых датчиков установлены на новейшем заграждении на российско-украинской границе

Участок российско-украинской границы на полуострове Крым был оснащён специальным «забором» с сотнями датчиков различных типов, включая вибрационные и радиолучевые.

Завершено строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма. "Новый забор" оснащён сложнейшей системой сигнализационных датчиков.

Проектирование этого загромождения российской стороной началось ещё 2015 году. На сегодняшний день комплекс охранной сигнализации заработал в полную мошь.

Протяженность объекта — более 60 км и представляет из себя нескольких типов заграждения с сотнями датчиков, системами телевизионного видеонаблюдения, включая тепловизионную аппаратуру идеальную для ночного времени суток и тумана. Не все датчики и камеры можно увидеть невооружённым взглядом — многие из них скрытого типа.

Наиболее передовыми являются — вибрационные и радиолучевые датчики.

"Аналогичные системы охраны государственной границы успешно применяются на северных и дальневосточных рубежах нашей Родины, а также в районах с наиболее острой обстановкой, обусловленной высоким риском совершения правонарушений на государственной границе", — рассказал представитель пограничного управления