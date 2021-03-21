Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк

Президент России Владимир Путин проведёт выходные в сибирской тайге с Сергеем Шойгу. В Сети припомнили, что прошлый такой отдых закончился воссоединением с Крымом. "Что на этот раз?" - интересуются пользователи.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу присоединится к президенту Владимиру Путину на выходных в тайге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Сети припомнили, как закончилась такая поездка в 2014 году.

Тогда отдых российского лидера и главы Минобороны страны совпал с госпереворотом на Украине, после которого жители Крыма, не желая жить в националистическом государстве, проголосовали на референдуме за выход из состава Незалежной и воссоединение с Россией.

Наблюдение: а перед присоединением Крыма Путин с Шойгу там же отдыхали... что на этот раз?!

- пишет Громов Сергей @sohi1962 в Twitter.

Донбасс и Аляска - надо возвращать на Родину,

- отвечает Товарищ Железный Феликс @LionAgt.

Зачем так пугать западных партнёров, они и так понедельника с тревогой ждут,

- смеётся Виктория @swtz5CTWoJSjb0O.

Также среди возможных вариантов была названа Армения, где проходят протесты за отставку пришедшего к власти на волне цветной революции премьера Никола Пашиняна. Кроме того, популярными ответами стали Одесская и Харьковская области Украины, а ещё Днепропетровская, Николаевская, Черниговская.