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Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
21 марта 2021, 01:25 • 123 • Политика
Президент России Владимир Путин проведёт выходные в сибирской тайге с Сергеем Шойгу. В Сети припомнили, что прошлый такой отдых закончился воссоединением с Крымом. "Что на этот раз?" - интересуются пользователи.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу присоединится к президенту Владимиру Путину на выходных в тайге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Сети припомнили, как закончилась такая поездка в 2014 году.
Тогда отдых российского лидера и главы Минобороны страны совпал с госпереворотом на Украине, после которого жители Крыма, не желая жить в националистическом государстве, проголосовали на референдуме за выход из состава Незалежной и воссоединение с Россией.
- пишет Громов Сергей @sohi1962 в Twitter.
- отвечает Товарищ Железный Феликс @LionAgt.
- смеётся Виктория @swtz5CTWoJSjb0O.
Также среди возможных вариантов была названа Армения, где проходят протесты за отставку пришедшего к власти на волне цветной революции премьера Никола Пашиняна. Кроме того, популярными ответами стали Одесская и Харьковская области Украины, а ещё Днепропетровская, Николаевская, Черниговская.
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