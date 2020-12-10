«Крым всегда был российским» – неожиданное заявление в украинском эфире

Крым всегда был частью России и в 2014 году вернулся к ней на законных основаниях – решением местного населения. А первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев передал его Украине в 1954 году своим «неадекватным» решением.Об этом в эфире телеканала наш заявил телезритель Валерий из Винницкой области.Телезритель также назвал преступлением водную блокаду Крыма со стороны Украины.«Когда я еще учился в школе, то до 54-го года была «красная линия» и Крым был собственностью России. До 52-го года, пока Хрущев этот неадекватный не сделал такой собственный подарок. Крым был российский, он вернулся в Россию. И местное население имело право голосовать. Люди высказали свое мнение, которые там проживали. Нас об этом не спрашивали, как нас не спрашивают вообще ни о чем…Хрущев помог Крыму получить воду, это хорошо. А наша сегодняшняя власть клоунов, представьте себе – это преступление против людей, не даем людям даже воды», – заявил Валерий.