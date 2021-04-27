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Крым возмутили нападки Германии на Россию за действия в Черном море

27 апреля 2021, 12:40  •  218 • Политика
Фото: MOD Russia/Global Look Press/www.globallookpress.com
На полуострове назвали претензии ФРГ "пеной в угоду США"
На претензии ФРГ по закрытию части Черного моря отреагировали в Крыму. Не стоит торопиться с выводами и делать громкие заявления, посоветовал МИД в Берлине глава одного из комитетов местного парламента Юрий Гемпель.
Россия объяснила, что ее действия законны, и Германии, прежде чем возмущаться, нужно внимательно слушать сообщения и выучить нормы международного права, отметил депутат в комментарии РИА "Новости".
У нашей страны есть право принимать любые решения, касающиеся своих территориальных вод. И недовольство ФРГ не что иное, как "публичная пена в угоду США", указал Гемпель, цитирует "Общественная служба новостей".
До этого в Министерстве иностранных дел Германии назвали решение о закрытии части Черного моря у берегов Крыма небывалым. А также обвинили Россию в нарушении международного права, так как "речь идет о международных и территориальных водах нелегально аннексированного Крыма".
Ранее объяснялось, почему Россия частично закрыла Черное море для иностранных кораблей. Такое решение вполне оправдано на фоне из-за растущей напряженности, в том числе в этом регионе. Кроме того, ни к чему, чтобы за военными РФ, которые часто проводят там учения, кто-то следил.
Три района Черного моря закрыты для иностранных военных и государственных судов с 24 апреля по 31 октября. Это участок у побережья между Севастополем и Гурзуфом, а также Керченского полуострова у западной границы Крыма.
Эти места находятся в территориальных водах РФ, проходу кораблей через Керченский пролив эта мера не препятствует. Зато позволяет избежать возможных провокаций со стороны зарубежных оппонентов.

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